Dans 2 jours, ce forfait mobile 50 Go à 5,99 €/mois ne sera plus disponible

Ces derniers temps, les promotions sur les forfaits mobile pleuvent à foison ! De plus en plus agressives, ces offres se multiplient et les opérateurs tentent de proposer la meilleure offre au meilleur prix : c'est le cas de Auchan Telecom qui pendant les soldes d'été propose un forfait de 50 Go pour seulement 5,99 euros par mois pendant un an.

Vous recherchez un forfait mobile avec une belle quantité de données 4G sans pour autant y mettre le prix fort ? Cela est possible grâce à des offres sans engagement avec un avantage promotionnel pour payer moins cher pendant une certaine période. C’est aujourd’hui le cas chez Auchan Telecom.

Le forfait Auchan Telecom, c’est quoi ?

Un prix bas pendant 1 an

Les appels/SMS/MMS illimités

Une bonne quantité de data en France 50 Go

et 9 Go en Europe/DOM pour ceux qui partent cet été

Jusqu’au 14 juillet 2021, le forfait mobile 50 Go en série limitée chez Auchan télécom est disponible à seulement 5,99 euros par mois pendant 1 an. Le prix de l’abonnement passe ensuite à 13,99 euros, donc moins du double, ce qui reste un prix correct par rapport à la concurrence actuelle. Si l’augmentation ne vous convient pas, vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement.

Qui est Auchan Telecom ?

Auchan télécom est un opérateur mobile virtuel qui a récemment été racheté par Bouygues Telecom. Il utilise donc les infrastructures et le réseau de ce dernier. Sachant cela, il est donc impératif pour vous de vérifier si la couverture est bonne autour de votre domicile.

Un forfait à petit prix

Désormais, voyons d’un peu plus près ce qu’offre ce forfait sans engagement. Bien évidemment, l’opérateur comprend dans son nouveau forfait en série limitée les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Toutefois, sachez qu’il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Pour une belle quantité de data

Si vous n’êtes pas encore équipé de la fibre et que votre boxe ADSL fait des siennes, sachez que ce forfait dispose d’une enveloppe de 50 Go de données 4G en France Métropolitaine. Vous aurez donc une quantité de data confortable, sans être limité dans vos faits et gestes. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux sans Wi-Fi à proximité. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Notez que le débit est réduit au-delà.

L’été est enfin là et malgré une situation sanitaire quelque peu difficile, le contexte se prête un peu plus au voyage. Vous serez donc ravi de savoir que ce forfait possède une bonne petite quantité de data depuis l’Europe et les DOM, à savoir 9 Go. Cela vous permettra de consulter en cas de besoin le GPS ou bien de temps en temps, partager vos aventures durant votre voyage sur vos réseaux sociaux. Il faut cependant faire avec le réseau 3G+ et non 4G LTE. Il est préférable de bien surveiller votre consommation lors de vos voyages afin d’éviter toutes mauvaises surprises à la fin du mois.

Quelles sont les conditions de ce forfait ?

Il faut savoir que cette offre sans engagement propose un petit prix pendant une courte période, dans ce cas 12 mois. Par la suite, le prix est largement gonflé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il vous suffit de fournir le code RIO (à obtenir en appelant le 3179) de votre ligne lors de l’inscription !

