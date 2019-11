Si vous recherchez des écouteurs true wireless performants et abordables pendant le Black Friday, nous avons la solution : les Samsung Galaxy Buds s’affichent actuellement à 119 euros sur Amazon, contre 149 euros habituellement. Ils sont disponibles en trois coloris : noir, blanc et argent.

Après les Gear IconX, Samsung a fabriqué une nouvelle référence d’écouteurs sans fil pour accompagner ses smartphones. Dorénavant baptisés Galaxy Buds, ils apportent quelques améliorations en comparaison de l’ancien modèle, notamment un design plus discret, une meilleure restitution sonore et une compatibilité avec la charge sans fil (pour le boîtier). Intéressés ? Ils sont en promotion pour le Black Friday.

Les Samsung Galaxy Buds en bref

Un design confortable

Une sonorité propre et original

Une bonne isolation passive

Leur compatibilité charge sans fil

Au lieu de 149 euros depuis leur sortie, les Samsung Galaxy Buds sont aujourd’hui disponibles à 119 euros sur Amazon, soit une réduction de 30 euros sur leur prix d’origine. Les écouteurs sans fil sont disponibles en trois coloris : noir, blanc et argent.

Les Samsung Galaxy Buds en détail

Avec ses Galaxy Bud, le constructeur sud-coréen se repose sur le savoir-faire d’AKG. Ils profitent alors d’une qualité très satisfaisante, avec néanmoins un aspect non naturel traduit par de la distorsion sur les morceaux complexes avec beaucoup d’instrumentation. Ça plait ou ça ne plait pas, mais les écouteurs de Samsung ont le mérite de disposer d’une sonorité propre et original.

En plus d’offrir un design compact qui vient se glisser parfaitement dans le creux des oreilles, on remarque par ailleurs que l’isolation passive est bien gérée grâce aux deux microphones intégrés à chaque écouteur. Ils analysent constamment le niveau sonore environnant afin de proposer la meilleure expérience sonore possible.

Ils se distinguent également par leur compatibilité avec la recharge sans fil. Si vous possédez un chargeur sans fil compatible (ou un Samsung Galaxy S10), il suffira alors de poser le boîtier de recharge pour récupérer de la batterie. L’autonomie est quant à elle estimée à 7 heures environ selon le constructeur et vous pouvez doubler ce chiffre avec le boîtier.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet des Samsung Galaxy Buds.

