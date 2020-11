Le casque Beats Studio3 Wireless est actuellement 150 € moins cher

Beats by Dr Dre n'est plus l'acteur incontournable, mais ses produits restent populaires. Son casque audio Studio3 Wireless profite aujourd'hui d'une belle promotion en étant proposé à seulement 199 euros sur Boulanger au lieu de 349 euros à son lancement.

Lorsque l’on parle de casques sans fil à réduction de bruit active en 2020, on pense forcément à Bose ou Sony. Pourtant ce ne sont pas les seuls du marché à proposer de bons produits. Le Beats Studio3 Wireless n’est pas le meilleur de sa catégorie, mais profite d’un excellent rapport qualité/prix avec une réduction de 150 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’ADN de Beats dans le design

L’énorme autonomie de 40 h

Le son puissant sans trop de distorsions

La puce W1 pour une connexion plus rapide avec les appareils Apple

Au lieu de 349 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless dans son coloris Black-Red Decade est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

Le Studio3 Wireless est un casque audio qui profite du design classique de la marque Beats by Dr Dre, un ADN qui plait ou qui ne plait pas, mais il faut avouer que ce coloris Black-Red Decade est assez voyant. Il propose des coussinets très confortables pour les oreilles et son poids de 260 grammes se fait en revanche sentir par une légère pression sur le sommet du crâne après quelques heures d’écoute. Il est pliable pour se ranger facilement et est livré avec un étui de transport pour le protéger lors de vos déplacements.

Les casques de la marque californienne ont un atout, car ils ont la particularité d’embarquer la puce W1. Mais qu’est ce que c’est ? Il s’agit d’une puce fabriquée par Apple que l’on retrouve déjà dans les AirPods par exemple. Celle-ci permet de faciliter la connexion avec un appareil de la Pomme et également de permettre le transfert instantané de votre iPhone à votre iPad ou MacBook via votre compte iCloud.

Du côté de la réduction de bruit, Beats n’est définitivement pas au niveau de ses concurrents Bose Headphones 700 et Sony WH-1000XM4. Il s’agit plus ici d’une sensation d’étouffement que de quasi-annulation du son. Cela reste agréable sans être bluffant. Le casque offre tout de même un son clair et puissant, sans trop de distorsions lorsque le volume est poussé à fond.

L’autonomie est cependant un excellent point du casque Beats by Dr Dre. Elle est estimée à environ 40 heures d’écoute de musique et descend à 22 heures en activant la réduction de bruit. Merci le port USB-C qui permet de récupérer 3 heures d’endurance en seulement 10 minutes de charge. Il est également possible d’utiliser un câble jack 3,5 mm pour économiser encore plus de la batterie.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la féroce concurrence du Beats Studio3 Wireless, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2020.