Sony WF-1000XM3 : une réduction de bruit active excellente pour 169 euros

Les excellents écouteurs true wireless Sony WF-1000XM3 et leur réduction de bruit active peuvent aisément se mesurer aux AirPods Pro d'Apple. Ils bénéficient en plus d'une promotion avantageuse à l'occasion de la Black Week : d'abord proposés à 249 euros, ils chutent désormais à 169 euros.

Avec leur design premium, leur excellente réduction de bruit active et leur qualité audio, les écouteurs true wireless Sony WF-1000XM3 n’ont rien à envier aux AirPods Pro d’Apple. Le constructeur japonais propose un produit haut de gamme qui cumule les atouts. Ajoutons à cela un prix qui baisse de 80 euros

En bref

Une réduction de bruit active exemplaire

La qualité sonore typique de Sony

Une bonne autonomie, entre 6h et 8h

Initialement affichés à 249 euros, Sony propose une offre sur ses WF-1000XM3 qui sont disponibles à 169 euros à la Fnac.

Succédant aux anciens WF-1000XN, les Sony WF-1000XM3 sont les écouteurs true wireless haut de gamme de la marque japonaise. Ses touches dorées lui confèrent cet aspect premium qui faisait parfois défaut à ses prédécesseurs. Malgré leur forme en apparence un peu massive, ces intra-auriculaires s’adapteront très bien à toutes les oreilles.

L’atout notable de cette paire d’écouteurs est évidemment le système de réduction de bruit active. En réalité, la marque a repris la technologie de l’excellent casque WH-1000XM3 pour l’adapter aux WF-1000XM3. Le résultat n’est naturellement pas à la hauteur du casque, mais les écouteurs font tout de même valoir une très bonne qualité audio, qui se mesure sans difficulté aux fameux AirPods Pro de la marque à la pomme concurrente. Que vous soyez dans les transports ou dans la rue, vous pourrez aisément vous couper de toutes les distractions sans avoir à vous abîmer les tympans en augmentant le volume au maximum. Toutefois, le mode « Quick Attention », qui s’active en effleurant la zone tactile dédiée, vous permettra quant à lui d’entendre les bruits ambiants ou de discuter avec quelqu’un.

Ce n’est plus une surprise : la qualité audio propre à Sony impressionne toujours autant. Le son diffusé par les écouteurs est équilibré, et dépasse même son rival chez Apple. Si besoin, il vous sera possible de configurer l’égaliseur en fonction de vos préférences sur l’application Sony Headphones Connect, disponible sur iOS et Android. Cette dernière est également dotée d’un contrôle adaptatif du son qui détectera votre activité afin de s’adapter au bruit ambiant. Notez aussi que les WF-1000XM3 intègrent Google Assistant de façon native : vous pourrez ainsi passer des appels ou échanger avec l’assistant avec vos oreillettes bien en place.

En ce qui concerne l’autonomie, le constructeur annonce une utilisation de 6h avec la réduction de bruit activée, et 8h sans. En ajoutant le boîtier de recharge, l’autonomie pourra grimper jusqu’à 32 heures d’autonomie. On regrettera, en revanche, l’absence de la charge sans fil, mais on se consolera avec la charge rapide via USB-C qui accordera 90 mn d’écoute supplémentaire en 10 mn.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet des Sony WF-1000XM3.

