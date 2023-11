Google Nest Hub 2e gen : cet écran connecté est déstocké pendant la Black Friday Week

Avec le Google Nest Hub 2e gen (2021) vous avez non seulement une enceinte, mais aussi un écran pour consulter de nombreuses informations. Un produit pratique qui aujourd’hui ne coûte plus que 59 euros au lieu de 99 euros durant la Black Friday Week.

Les maisons intègrent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez des smart display ou enceinte avec écran connecté. Google en compte quelques-uns, dont son Nest Hub de 2ᵉ génération. Il sert non seulement d’assistant, mais aussi d’enceinte. Pendant la Black Friday Week, il est possible de l’obtenir pour moins de 60 euros.

Ce qu’on apprécie du Google Nest Hub 2ᵉ génération

Un écran connecté compact de 7 pouces

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

Le suivi du sommeil et une bonne qualité audio

Mis en vente à 99,99 euros à sa sortie, l’écran connecté Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021) est aujourd’hui en promotion à seulement 59,99 euros sur le site Auchan, mais également sur la Fnac.

au meilleur prix ?

Un appareil toujours efficace

Pour une deuxième génération, le Google Nest Hub de 2021 ne change pas grandement de son prédécesseur, il s’en inspire même. Il garde le look minimaliste avec un pied qui s’intégrera dans toutes les pièces de votre maison, avec toutefois des dimensions plus généreuses et un poids plus élevé. Pour garder un format compact, le smart display propose à nouveau une dalle IPS de 7 pouces. Il ne prendra donc pas trop de place sur une table de nuit, et il est assez grand pour consulter les informations souhaitées de manière lisible.

D’ailleurs, la luminosité de l’écran s’adapte à l’environnement de la pièce pour éviter d’être ébloui par l’écran une fois la nuit tombée ou bien au petit matin. Évidement, l’OS de Google est de la partie, et fonctionne autour de l’Assistant Google et de la fonction Chromecast. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés, demander la météo, l’actualité du moment ou les rendez-vous prévus sans difficulté.

Une 2ᵉ génération mieux équipée

Cette génération apporte surtout des nouveautés à l’intérieur : un microphone en plus, pour que l’écran soit plus précis dans la reconnaissance vocale. Il capte mieux les voix, même lointaines. Côté audio, on trouve un transducteur de 43,5 mm proposant plus de puissance et un son de meilleure qualité. Le Nest Hub est largement suffisant pour se réveiller et profiter de la radio et de la musique dans ce cadre.

Pas besoin de garder sa montre connectée pour avoir un suivi de votre sommeil, le Nest hub peut s’en charger. Il est capable de mesurer la durée de votre sommeil, mais aussi la qualité de ce dernier. Comment ? En captant vos mouvements, votre respiration, les variations de luminosité ou encore entendre vos ronflements pour déterminer la durée, et la qualité de votre sommeil. Tous les matins, un résumé de la nuit s’affiche sur l’écran. L’ensemble des données enregistrées peut ensuite être consulté, sur l’application ou directement depuis l’écran.

Pour un avis plus détaillé, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021).

