L’Apple Watch Series 5 n’a jamais été aussi abordable que pendant ces soldes d’été

L'Apple Watch Series 5, la petite dernière de la marque à la Pomme, est en ce moment en promotion sur Rakuten grâce aux soldes d'été 2020. Elle chute actuellement à 'seulement' 309 euros grâce à un code promo, c'est un prix totalement inédit !

Lancée en 2019, la Series 5 est la plus récente Apple Watch de la gamme. Elle profite des toutes dernières nouveautés, comme le mode Always-On de son superbe écran OLED. Bref, le meilleur compagnon de l’iPhone connaît une très belle promotion dès ce début des soldes d’été.

En bref

Un design encore plus fin

Le mode Always On

Un magnifique écran bord à bord

Au lieu de 449 euros à son lancement, l’Apple Watch Series 5 est disponible à 309 euros sur Rakuten. Pour atteindre ce prix, il faudra penser à ajouter le code promo RAKUTEN20.

Pour en savoir plus 👇

L’Apple Watch Series 5 est le dernier modèle à avoir été lancé par Apple. Elle arbore un écran encore plus borderless que la version précédente avec une nouvelle fonctionnalité : l’Always On Display pour profiter du cadran même si vous ne regardez pas la montre. La dalle est toujours dans ce châssis rectangulaire très confortable au poignet, d’autant plus qu’il s’affine encore par rapport à la version précédente.

La Series 5 est propulsée par un SoC Apple S5 qui propose la meilleure expérience possible. On jouit d’une fluidité dans toutes les utilisations, peu importe les tâches à accomplir. D’ailleurs, elle vous suivra toutes votre journée, et notamment votre santé. Dans cette volonté de suivre la santé au quotidien, l’Apple Watch est bardée de capteurs comme l’électrocardiogramme par exemple.

Si vous avez un iPhone 6S ou plus récent, l’Apple Watch Series 5 fonctionnera sans problème avec votre smartphone. Autrement dit, elle est compatible avec tous les smartphones sous iOS 13 ou ultérieurs. Notez enfin qu’il est impossible de s’en servir avec un smartphone Android, Apple ayant logiquement réservé l’usage de la montre aux détenteurs d’iPhone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Apple Watch Series 5.

