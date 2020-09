À moins de 15 euros, la prise connectée TP-Link HS100 est au plus bas

Un petit ajout sympa et pas cher à votre installation domotique : la prise connectée TP-Link HS100 est remisée mois à de 15 euros sur Amazon, contre 34 euros à son lancement.

Pour contrôler à distance ses vieux appareils non connectés comme au XXe siècle, rien de tel qu’une prise connectée. La populaire prise TP-Link HS100 est très abordable aujourd’hui puisqu’elle tombe à moins de 15 euros sur Amazon. On l’a jamais vu moins cher pour le moment.

En bref

Installation simple et rapide

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Diverses fonctionnalités disponibles, dont le mode absence

Lancée à 34 euros, et généralement commercialisée à 18,90 euros, la prise connectée TP-Link HS100 est aujourd’hui remisée à 14,90 euros sur Amazon, soit 20 euros de réduction sur le prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

La prise connectée TP-Link HS100 est simple à installer et à utiliser. Il suffit de la brancher, de la connecter au réseau Wi-Fi via l’application Kasa Smart (disponible sur iOS et Android) pour ensuite contrôler à distance les appareils branchés dessus.

Kasa Smart Gratuit

Elle permet principalement d’allumer ou d’éteindre les appareils, mais on peut aussi vérifier leurs états, planifier des horaires, ou encore régler des minuteurs. Vous pouvez également activer un mode pour simuler une présence et dissuader d’éventuels cambrioleurs.

Puisqu’elle est compatible avec Google Assistant et Alexa, la prise permet aussi de contrôler les appareils à la voix. D’un simple « Ok Google, allume la cafetière » ou encore « Alexa, allume le la lumière », votre machine s’exécutera. La première c’est un peu magique.

Notez que la prise connectée TP-Link ne peut en revanche pas faire appel à Siri malgré la compatibilité de l’application avec iOS.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres objets connectés utilisables avec un assistant, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs appareils compatibles avec Google Assistant, Alexa et Siri.