Apple MacBook Air M2 : enfin une remise pendant le Black Friday

Comme son nom l'indique, le Macbook Air M2 constitue l'évolution logique du célèbre Air M1 d'Apple. Sa version avec 16 Go de RAM est en ce moment en promotion sur Amazon et passe de 1 499 euros à 1 299 euros.

Le MacBook Air d’Apple est depuis longtemps le mètre étalon des ultraportables haut de gamme. En passant à la puce M2 après l’immense succès de la M1, Apple se devait de faire quelques changements, ce modèle passe alors sur un nouveau châssis tout en misant encore et toujours sur la finesse, la puissance, mais aussi et surtout : le silence.

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau châssis toujours entièrement silencieux

Un excellent écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées

La promotion en question concerne la version gris sidéral, en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. On la trouve à 1 299 euros sur Amazon, au lieu de 1 499 euros.

Une refonte du design historique pour plus d’efficacité

Apple a enfin misé sur le changement pour cette cuvée 2022 du MacBook Air. La version M2 profite enfin d’un nouveau design après des années de stagnation. Le MacBook Air M2 profite d’une nouvelle forme plus moderne avec notamment l’apparition de l’encoche, un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière et des bords d’écrans encore plus fins. Bien évidement, Apple oblige, les finitions sont très soignées et le tout est complété par un très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable.

Pas encore d’écran OLED, qui sont à la mode chez les ultraportables en 2022 mais un nouvel écran « Liquid Retina » (toujours LCD IPS) de 13,6 pouces avec une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Malgré la petite encoche qui vient s’immiscer sur le haut de la dalle, l’écran est très agréable à utiliser, aussi bien dans les conditions de faible luminosité, qu’avec un éclairage externe un peu fort. Toutefois, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

La puce M2, l’évolution logique

Tout comme la fameuse M1 en son temps, la puce M2 est un élément central de cette nouvelle série de MacBook. La grosse nouveauté par rapport à la génération précédente concerne le passage à un GPU plus imposant qui peut monter à 10 cœurs. Globalement, le MacBook Air M2 profite de gains de performance notables par rapport à la version précédente et fera tourner sans problème les applications courantes pour la navigation web, la vidéo ou encore le montage photo/vidéo même si la version Pro est un poil plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Niveau autonomie, le MacBook Air M2 intègre une batterie de 52,6 Wh, un volume dans les standards sur le marché sur ce type de produits. L’autonomie en veille est d’ailleurs assez impressionnante puisque le Air M2 peut rester dans ce cas-ci pendant plusieurs nuits et toujours rester au même niveau de batterie. À l’usage, le MacBook Air M2 affiche une excellente endurance, tant qu’il n’est pas poussé dans ses retranchements : si de nombreux onglets sont ouverts, la machine chauffera naturellement plus, ce qui entraînera une baisse plus rapide de l’autonomie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

