Cdiscount est vraiment généreux pour le Black Friday 2022 : les meilleures offres

Cdiscount compte bien profiter du Black Friday pour écouler ses stocks, mais aussi vous faire économiser de l'argent. En effet, l'e-commerçant français pratique en cette occasion de gros rabais sur les meilleurs produits Tech et nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cet article.

Si, pour les enseignes, le Black Friday est l’occasion de réaliser une grosse partie de leurs chiffres d’affaires de l’année, c’est aussi l’occasion pour nous d’augmenter notre pouvoir d’achat avec des remises exceptionnelles. Cdiscount ne fait clairement pas les choses à moitié en 2022 avec des tonnes de promotions sur les smartphones, PC portables, tablettes, TV, objets connectés, etc. Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection de produits recommandés par Frandroid.

Les meilleures offres du Black Friday sur Cdiscount

Pour cette nouvelle édition du vendredi noir, Cdiscount a décidé de vous faire économiser encore plus d’argent et mettant à disposition le code promo « 25DES249 » qui permet réduire la facture de 25 euros à partir de 249 euros d’achat.

Retrouvez toutes les offres du Black Friday sur Cdiscount 25DES249

iPhone 14 + AirPods 2

La quatorzième génération des iPhone a fait couler beaucoup d’encre avec leur prix. Et s’il fallait débourser plus de 1 000 euros pour l’iPhone 14, le Black Friday corrige ça. Aujourd’hui, le modèle classique devient plus intéressant dans ce pack avec des AirPods 2, toujours efficaces, pour moins de 1 000 euros justement.

L’essentiel à retenir sur l’iPhone 14

Une conception toujours soignée avec un écran OLED de qualité

La même puce que l’iPhone 13 Pro : A15 Bionic

Un module photo qui évolue

L’autonomie de 2 jours

Au lieu d’un prix barré à 1 159 euros, l’iPhone 14 (128 Go) accompagné des AirPods 2 passe à 999 euros sur le site Cdiscount.

Dyson V8 Origin

Dyson est une marque d’électroménager très premium qui a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants. Pratiques et maniables, ces derniers sont dénués de sacs, ce qui est particulièrement agréable lors des corvées de ménage. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, le Dyson V8 Origine perd 75 euros de son prix grâce à un code promo, et devient plus accessible.

Les points à retenir du Dyson V8 Origin

Une bonne puissance d’aspiration

Efficace sur toutes les surfaces

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 329 euros, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin revient à seulement 254 euros en utilisant le code 25DES249 sur Cdiscount.

SSD PNY 1 To

Pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, il est toujours préférable d’opter pour un SSD, plus robuste qu’un HDD standard. Mais mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix avant de passer à l’achat. Les offres sont justement nombreuses à l’approche du Black Friday : le SSD PNY CS900 de 1 To chute par exemple sous les 60 euros actuellement.

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage

Une installation très simple

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy M23 5G

Avec le Galaxy M23, Samsung propose un smartphone efficace et abordable. Vous n’aurez peut-être pas accès à de grandes performances ou la possibilité de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi à 120 Hz. En perdant 120 euros de son prix, il devient un très bon deal durant le Black Friday.

Les points forts du Galaxy M23

Un écran de bonne qualité rafraichis à 120 Hz

Une interface fluide et à jour avec Android 12

2 à 3 jours d’autonomie avec la batterie de 5000 mAh

Avec un prix de vente conseillé à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 5G se trouve actuellement en promotion à 179 euros seulement sur le site Cdiscount.

Retrouvez le Samsung Galaxy M23 à 179 € sur Cdiscount

Votre budget est encore plus serré ? Profitez de la promotion sur le petit frère, à savoir le M13, qui est proposé à seulement 149 euros.

Apple iPhone 12

Avec un prix bien plus élevé, cette année les iPhone 14 demandent un sacré budget. Et si vous souhaitez profiter de l’expérience iOS à un prix plus contenu, il est plus intéressant de se diriger vers les anciens modèles. L’iPhone 12 par exemple, sorti en 2020, reste un très bon smartphone. Son design est proche des nouveaux fleurons d’Apple, et offre toujours de belles performances. Il devient d’ailleurs plus recommandable à l’occasion du Black Friday grâce à cette remise de près de 30 % par rapport à son prix de lancement.

En quoi l’iPhone 12 est-il toujours intéressant ?

Pour son bel écran OLED de 6,1 pouces

Sa puissante puce A14 Bionic

Son autonomie satisfaisante

Disponible à 909 euros à sa sortie, l’iPhone 12 (64 Go) est à présent affiché au prix de 809 euros, mais grâce à cette offre il tombe à 649 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est l’un 3 smartphones de la gamme Galaxy S22 annoncé le 9 février 2022. Il est équipé d’un SoC Exynos 2200 épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,1 pouces et d’un triple capteur photo polyvalent de 50+10+12 mégapixels. Il dispose également d’une batterie de 3700 mAh compatible recharge rapide 25W et recharge sans fil 15 W.

Au lieu de 859 euros, le Samsung Galaxy S22 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 599 euros chez Cdiscount.

DualSense pour PS5

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 25 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense PS5, en version Midnight Black, est à 49,99 euros chez Cdiscount.

Apple MacBook Air M1

Cela n’a échappé à personne : Apple a augmenté les prix de la plupart de ses appareils. Le MacBook Air M1, pourtant dévoilé il y a deux ans, n’a pas fait exception. Heureusement, des promotions permettent de réduire ce tarif de base désormais très (trop ?) élevé. C’est par exemple le cas en ce moment, puisque le premier ultraportable d’Apple à embarquer la puce maison de première génération bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 200 euros.

Les points forts du MacBook Air M1

Une puce M1 très puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Un MacBook endurant grâce à une autonomie de 15 heures

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le MacBook Air M1 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Cdiscount.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

