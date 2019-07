Le Xiaomi Mi Mix 2 n’a jamais été aussi abordable que pendant les soldes d’été 2019. Commercialisé à 499 euros à son lancement, il est aujourd’hui affiché à 199 euros sur Cdiscount en prenant en compte l’ODR de 70 euros. De plus, une oreillette Bluetooth est offerte.

Quand les anciens flagships tombent au prix des smartphones entrée/milieu de gamme d’aujourd’hui, c’est forcément une bonne affaire. Pour 199 euros, soit le prix actuel d’un Redmi Note 7 ou d’un Huawei P Smart 2019, vous avez sur Cdiscount un Xiaomi Mi Mi 2 équipé d’un Snapdragon 835. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, une ODR de 70 euros est mise en place par le constructeur jusqu’au 31 août 2019.

Avec le Xiaomi Mi Mix 2, on retrouve évidemment le design unique et propre à la gamme du constructeur chinois. Il n’est pas aussi borderless que le nouveau Mi Mix 3, mais Xiaomi redoublait déjà d’ingéniosité pour supprimer un maximum de bordures. L’heure n’était pas encore au slider, Xiaomi a simplement inséré la caméra frontale en bas à droite du téléphone, supprimant ainsi la bordure supérieure que beaucoup de smartphones de l’époque conservaient par contrainte.

Pour le prix, la fiche technique du smartphone chinois est très intéressante. On retrouve un écran IPS LCD de 5,99 pouces affichant une définition Full HD+ de 2160 x 1080 pixels loin d’être désagréable à regarder au quotidien, une batterie de 3 340 mAh suffisante pour tenir la journée, voire plus, mais surtout un Snapdragon 835 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration promet encore aujourd’hui une expérience utilisateur fluide et peut même faire tourner quelques jeux 3D gourmands à condition de ne pas être trop regardant sur les graphismes. Le Mi Mix 2 tourne désormais sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10.

Du côté de la photo, la polyvalence recherchée en 2019 n’est évidemment pas au rendez-vous avec son capteur Sony IMX386 de 12 mégapixels, mais cela ne l’empêche pas de prendre de jolis clichés lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Mix 2.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Le design unique de la gamme Mi Mix

Une fiche technique très intéressante pour le prix

Dorénavant sous Android 9.0 Pie

Grâce à l’ODR de 70 euros, le Xiaomi Mi Mix 2 est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Cdiscount, contre 499 euros à sa sortie. Vous recevrez également une oreillette Bluetooth.

Retrouvez le Xiaomi Mi Mix 2 à 199 euros

Si vous préférez monter en gamme. Le Xiaomi Mi Mix 3 est également en promotion sur Cdiscount. Il tombe à 379 euros grâce à une ODR de 50 euros, contre 529 euros à son lancement. Il embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces, un Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive, un double capteur 12 + 12 mégapixels à l’arrière et 12 + 14 mégapixels à l’avant (caché dans le slider), ainsi qu’une batterie de 3 200 mAh.

Retrouvez le Xiaomi Mi Mix 3 à 379 euros sur Cdiscount