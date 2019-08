Le Huawei P Smart+ 2019 est une copie conforme du modèle de base, à l’exception de son triple capteur photo qui permet d’ajouter un mode ultra grand-angle. Cette version améliorée est aujourd’hui remisée à 199 euros sur Rue du Commerce, alors que d’autres e-commerçants français n’hésitent pas à le vendre au prix fort

Commercialisé à 299 euros depuis son lancement, le Huawei P Smart+ 2019 descend aujourd’hui à 199 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de 100 euros tout rond. Une belle offre lorsque l’on prend en considération qu’il devient aussi abordable que l’ancien modèle.

Comme dit précédemment, le Huawei P Smart+ 2019 est une évolution du Huawei P Smart 2019 (sorti quelques mois plus tôt). Les deux smartphones sont pour le coup identiques sur beaucoup de points, notamment au niveau de leur fiche technique. C’est alors sans surprise qu’on retrouve en commun le Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive pour assurer de bonnes performances au quotidien, la batterie de 3 400 mAh pour une autonomie toujours dans la moyenne ou encore la capacité de 64 Go de stockage (extensible via microSD).

Son design est également similaire à son prédécesseur avec le même écran IPS LCD de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et la même encoche en forme de goutte d’eau. Il y a cependant un petit détail qui vient tout changer au dos : le triple capteur photo. Cette configuration 24 + 16 + 2 mégapixels s’en sort d’ailleurs très bien pour cette gamme de prix. Si les clichés sont un peu moins bons de nuit, ceux capturés avec les bonnes conditions lumineuses sauront pleinement vous satisfaire. De plus, il apporte une polyvalence appréciée sur ce segment, notamment avec un mode ultra grand-angle efficace et un mode portrait — en revanche plus anecdotique.

Pour rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones vers Android 10 Q et le Huawei P Smart Plus 2019 fait évidemment partie de cette liste. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Une fiche technique similaire au P Smart 2019

Avec un design connu, mais maîtrisé

Un triple capteur à moins de 200 euros

Par le biais d’une vente flash, le Huawei P Smart+ 2019 tombe aujourd’hui à 199 euros sur Rue du Commerce, contre 299 euros à sa sortie.

Retrouvez le Huawei P Smart+ 2019 à 199 euros