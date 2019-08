Le Xiaomi Remdi Note 7 est une référence sur le segment entrée/milieu de gamme, mais il vient de trouver un sérieux concurrent : le Realme 3 Pro. Ce dernier est aujourd’hui disponible dans sa version 4/64 Go à 172 euros sur Gearbest, contre un tarif de 199 euros annoncé en France.

Avec une petite bourse, il n’y a pas de millions de références chaudement recommandables. Il y avait surtout le Redmi Note 7, mais il y a maintenant aussi le Realme 3 Pro. Le nouveau rival de Xiaomi est aujourd’hui disponible à 172 sur Gearbest grâce à une vente flash.

Le Realme 3 Pro partage étroitement la philosophie de Redmi (Xiaomi) pour s’approcher le plus possible d’un excellent rapport qualité/prix. Pour cela, le smartphone chinois ne fait pas dans la dentelle. Il commence par proposer un très bon écran IPS LCD de 6,3 pouces en Full HD+. Ce dernier est nettement au-dessus de ce que propose la concurrence, avec notamment des angles de vision excellents, de bons contrastes et une température des couleurs s’approchant du sacro-saint 6 500K. Seule sa luminosité laisse à désirer et pourra se montrer insuffisante lors de journées trop ensoleillées.

Il est ensuite plus puissant que le Redmi Note 7 en intégrant le Snapdragon 710, contre le 660 pour le smartphone de Xiaomi. Autant vous le dire, la différence n’est pas énorme. L’un comme l’autre propose une expérience utilisateur fluide au quotidien, mais force est de constater que les performances en jeu sont plus agréables chez Realme. Il est tout de même capable de faire tourner PUBG en élevé.

Au niveau de l’autonomie, il danse coller/serrer avec son concurrent chinois, mais n’arrive malheureusement pas à le dépasser malgré sa grosse batterie de 4 045 mAh. Sur notre test personnalisé Viser, il a tenu 12 heures et 7 minutes. Un score honorable pour cette gamme de prix, mais quand même inférieur au Redmi Note 7 et ses 12 heures et 37 minutes. Le point qui fâche vient néanmoins de son port micro USB, un peu dépassé en 2019.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, on retrouve 4 Go de mémoire vive, un double capteur principal de 16 + 5 mégapixels, une caméra frontale de 25 mégapixels cachée dans l’encoche en goutte d’eau et une capacité de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Realme 3 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’écran IPS LCD de qualité

Plus de puissance qu’un Redmi Note 7

Une autonomie malgré tout confortable

Par le biais d’une vente flash, le Realme 3 Pro est aujourd’hui disponible à 172 euros sur Gearbest, au lieu de 199 euros.

