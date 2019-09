Après les Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T et Mi 9T Pro, la série 9 du constructeur chinois a récemment accueilli un nouveau membre : le Xiaomi Mi 9 Lite. À peine lancé, ce nouveau smartphone profite déjà d’une belle réduction pendant les French Days. Il passe de 299 euros à 239 euros sur Cdiscount. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Mi 9 Lite est une « allégée » de l’actuel fleuron chinois. Bien équilibré, il propose une fiche technique plutôt solide avec son écran AMOLED, son Snapdragon 710 ou encore sa batterie de 4 030 mAh. On le trouve aujourd’hui à 239 euros sur Cdiscount, disponible en trois coloris différents.

Le Xiaomi Mi 9 Lite en bref

Son écran AMOLED avec capteur d’empreintes

La polyvalence de son triple capteur photo

Une bonne autonomie grâce à sa batterie de 4 030 mAh

Commercialisé il y a quelques jours à 299 euros, le Xiaomi Mi 9 Lite est d’ores et déjà disponible à 239 euros sur Cdiscount, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est proposé en trois coloris : gris, blanc et bleu.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (gris) à 239 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (blanc) à 239 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (bleu) à 239 euros

Le Xiaomi Mi 9 Lite en détail

De par son nom, le Xiaomi Mi 9 Lite est supposé être une version allégée du Xiaomi Mi 9, mais ce n’est que son titre en France. En Chine, le smartphone a été annoncé sous le nom Xiaomi CC9 aux côtés d’un certain CC9e, ce dernier étant plus connu sous l’appellation Mi A3 dans l’Hexagone. Cette version « Lite » ne fait en revanche en aucun cas partie du label Android One, il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10.

De ce fait, rien de surprenant que les deux smartphones précédemment cités partagent quelques éléments en commun. Tout d’abord, le design est similaire, où l’on retrouve par ailleurs les mêmes effets stylisés au dos. Ensuite, la fiche technique est également quasi identique, notamment avec la présence du même triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels et la même batterie d’une capacité de 4 030 mAh. On apprécie néanmoins que son écran AMOLED affiche une définition Full HD+, et non HD+ comme sur le Mi A3.

Il est enfin propulsé par un Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration est amplement suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. De plus, la connectique est assez complète : port USB-C, port jack 3,5 mm et slot microSD sont de la partie !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Mi 9 Lite.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !