Le Motorola One Action est un bon smartphone, mais son prix de 289 euros à sa sortie pouvait rebuter. Ce n’est plus le cas pendant le week-end du Black Friday, le téléphone qui souhaite imiter les action cams passe à 179 euros, soit 110 euros d’économie. Rajoutez 10 euros à ce montant si vous souhaitez obtenir les écouteurs sans fil VerveOnes.

Alors que l’on parle déjà de l’arrivée imminente du prochain Motorola One Hyper, c’est un ancien modèle qui attire aujourd’hui notre attention. Son nom ? Motorola One Action. Sa particularité ? Proposer un appareil photo qui intègre un capteur souhaitant imiter les fonctionnalités d’une caméra d’action type Go Pro, en plus de faire partie du label Android One. Y’a-t-il une remise pendant le Black Friday ? Évidemment !

Le Motorola One Action en bref

2 ans de mise à jour avec le label Android One

Son triple capteur polyvalent, dont le mode action cam

Une meilleure fiche technique qu’un Redmi Note 7, sauf pour l’autonomie

Au lieu de 289 euros à son lancement, le Motorola One Action est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon, soit une réduction de 110 euros sur son prix d’origine. Pour 10 euros de plus, vous pouvez également obtenir le smartphone en pack avec des écouteurs sans fil VerveOnes.

Le Motorola One Action en détail

Le Motorola One Action commence par reprendre le même design que les modèles précédents (comme le One Vision), notamment en conservant l’écran IPS de 6,3 pouces. Ce dernier a en effet la particularité de proposer un format cinématographique 21:9 plutôt rare sur smartphone, qu’on ne trouve d’ailleurs que chez les derniers Sony Xperia à l’heure actuelle. De plus, la bulle qui dissimule la caméra frontale dédiée aux selfies est placée au même endroit.

La différence vient en revanche du troisième capteur de 16 mégapixels intégré au dos, dont l’objectif s’ouvre à f/2,2. Celui-ci est en effet dédié au mode « action cam« , ce qui se traduit par la prise de vidéo au format paysage tout en tenant le smartphone à la verticale. La caméra peut filmer en Full HD jusqu’à 60 images par seconde, mais pas en 4K malheureusement. Pour obtenir cette définition, il faudra basculer avec le mode vidéo classique.

Il n’a ensuite pas à rougir de ses performances avec l’intégration du SoC Exynos 9609 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette puce lui permet d’être plus puissant qu’un Huawei P Smart Z ou qu’un Xiaomi Redmi Note 7, par exemple. En revanche, l’autonomie est loin d’être extraordinaire avec sa batterie de 3 500 mAh, mais suffisante pour tenir toute une journée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Motorola One Action.

