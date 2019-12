Si vous attendiez une baisse de prix pour passer à l’achat, c’est aujourd’hui le bon moment. Le Samsung Galaxy Note 10 est actuellement affiché à 699 euros sur Cdiscount, contre 959 euros à son lancement.

Depuis ses débuts, la gamme Galaxy Note se distingue par deux éléments importants : une grande largeur d’écran et un stylet. Avec le Samsung Galaxy Note 10, le constructeur coréen nous livre sa version la plus aboutie de sa phablette. Si l’on en reparle aujourd’hui, c’est parce qu’il est en promotion, pardi !

La gamme Galaxy Note 10 en bref

Le nouveau design original de la gamme Note

Le gain de puissance grâce à l’Exynos 9825

La polyvalence de l’appareil photo

Les nouvelles fonctionnalités liées au S Pen

Par le biais d’une vente flash, le Samsung Galaxy Note 10 (256 Go) est aujourd’hui disponible à 699 euros au lieu de 959 euros. Une très belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, donc avec une garantie de 2 ans.

La gamme Galaxy Note 10 en détail

Par rapport au Samsung Galaxy Note 9, ce successeur propose de nombreuses nouveautés, à commencer par le design. Les bordures autour de l’écran (Dynamic AMOLED de 6,3 pouces) sont plus fines, une bulle discrète vient se placer au centre pour dissimuler la caméra frontale (10 mégapixels). Comme sur les S10, le capteur d’empreintes (ultrasonique) se loge dorénavant sous la dalle et le module photo à l’arrière est de 12 + 12 + 16 mégapixels. Il s’aligne en revanche désormais à la verticale dans le coin supérieur gauche. De plus, son dos offre à la rétine de beaux reflets grâce à sa surface en verre.

Il promet par ailleurs d’être le plus puissant des smartphones coréens en intégrant le nouveau Exynos 9825 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Gravée en 7 nm, cette nouvelle puce promet surtout de réaliser des économies d’énergie, ce qui ne serait pas de refus pour aider sa petite batterie de 3 500 mAh à tenir sur la durée. Mais ce n’est pas tout, le Note 10 profite également d’un algorithme capable de mieux comprendre et gérer les ressources qu’il faut allouer à chaque tâche. Sur le papier, cette IA est censée donner un petit coup de boost quand le téléphone en aura le plus besoin, notamment en jeu.

Enfin, comment parler de la gamme Galaxy Note sans mentionner son stylet : le S Pen. Certes, son look a changé, mais ce n’est pas le plus important : il intègre surtout des fonctionnalités Bluetooth élargies par rapport à son prédécesseur. Plus qu’un objet pour prendre des notes ou des photos à distance, le nouveau S Pen est désormais capable d’interagir avec le téléphone sans toucher l’écran, un peu à la manière d’une télécommande avec détection de mouvement. À l’heure actuelle, seulement les applications Samsung sont compatibles, mais il y a fort à parier que d’autres applications tierces suivront le pas après la sortie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy Note 10.

