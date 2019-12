Dévoilé lors du MWC 2019 à Barcelone, le Sony Xperia 10 profite d'un fort déstockage chez Rue du Commerce. En effet, le dernier smartphone milieu de gamme du constructeur japonais s'affiche aujourd'hui à 158 euros.

Mise à jour le 16/12/2019 à 14h43 : Le Sony Xperia 10 en bleu n’est plus disponible au même tarif. Il est en revanche encore proposé en noir et en rose à 178 euros au lieu de 349 euros à sa sortie, ce qui représente tout de même une réduction d’environ 50 % sur le prix d’origine.

Article original : Commercialisé à sa sortie à partir de 349 euros, le Sony Xperia 10 arrive en fin de stock et tombe à 158 euros, soit une économie de 191 euros sur son prix d’origine.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un écran de bonne qualité

Son format 21:9

Avec la possibilité d’enregistrer des vidéos dans le format des cinéastes

Le Sony Xperia 10 est déstocké à 158 euros sur Rue du Commerce, contre 349 euros à son lancement.

Aux côtés du Xperia 1 et 5, Sony a dévoilé deux smartphones milieu de gamme en 2019 : le Sony Xperia 10 et 10 Plus. Ils ont la particularité d’adopter un format 21:9, tout ça dans le but d’améliorer l’immersion lors de la lecture de vidéos.

Le Sony Xperia 10 propose une dalle avec une diagonale de 6 pouces et une définition Full HD de 2520 x 1080 pixels. Les contrastes sont corrects et la luminosité est plus que bonne, même si on regrette sa tendance à tirer un peu trop vers la couleur bleue par défaut. Du côté des performances, il est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 630 cadencé à 1,8 GHz et épaulé par 3 Go de mémoire vive. Rien ne sert de cacher que la configuration est assez ancienne et qu’elle ne permet pas de jouer à des jeux gourmands sur ce nouveau format d’écran. Toutefois, elle assurera le minimum syndical pour proposer une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie.

Son double capteur de 13 + 5 mégapixels promet d’ailleurs quelques fonctionnalités inédites, notamment la possibilité d’enregistrer des vidéos dans le même format 21:9 que celui utilisé par les cinéastes. Enfin, sa batterie de 2870 mAh lui procure une autonomie dans la moyenne, mais sans être extraordinaire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Sony Xperia 10, n’hésitez pas à consulter notre prise en main.

Si vous préférez la version « Plus » du Xperia 10, elle est également en promotion sur Rue du Commerce à 249 euros au lieu de 429 euros à sa sortie. Ce modèle propose une diagonale d’écran plus grande (6,5 pouces), de meilleures performances avec le Snapdragon 636 et 4 Go de mémoire vive, ainsi qu’une autonomie plus confortable avec sa batterie de 3000 mAh.