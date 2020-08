Le Oppo A72 passe à seulement 219 euros : pourquoi il faut s’y intéresser ?

Le A72 d'Oppo est un des meilleurs smartphones d'entrée de gamme du moment. Proposé de base à 259 euros, RED by SFR l'affiche à 219 euros pour fêter la rentrée.

Si vous ne connaissez pas encore Oppo, il s’agit d’un des plus grand fabricants de smartphone chinois et un de plus gros concurrents de Huawei et de Xiaomi. Le Oppo A72 est l’un de ses derniers smartphones accessible, et il n’a pas à rougir de sa concurrence. De plus, il est en promotion chez RED by SFR à 219 euros au lieu de 259.

En bref

Un design pas original, mais réussi

De bonnes photos en journée

Une grosse autonomie

Le smartphone Oppo A72 est disponible à 219 euros chez RED by SFR au lieu de 259 euros. Le smartphone peut être acheté sans forfait et est désimlocké, vous pouvez très bien vous le procurer ici même si vous êtes chez Orange, Free, etc.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo A72 est l’un des derniers smartphones d’entrée de gamme de la marque. Il tourne sous Android 10 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 7.1, qui profite d’un grand ravalement de façade très efficace.

Du côté de la fiche technique, on retrouve un écran LCD Full HD+ de 6,5 pouces avec un poinçon pour le capteur avant et un quadruple capteur photo à l’arrière avec ultra grand-angle. On retrouve à l’intérieur un SoC Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM. Cela lui permet de proposer des performances honorables qui rempliront la majorité des usages, avec parfois cependant quelques lenteurs.

Son grand point fort est son autonomie, il peut facilement durer jusqu’à 2 jours complet grâce à sa batterie de 5000 mAh, une belle réussite. Dans les autres points forts, il propose également des photos efficaces en plein jour avec un bon mode portrait et un ultra grand-angle efficace. Il aura plus de mal en basse lumière, comme tous les smartphones d’entrée de gamme.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Oppo A72.

D’autres offres

Si l’offre pour ce Oppo A72 n’est plus disponible, fiez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le meilleur prix pour ce smartphone.

Notre guide d’achat

Si vous n’êtes pas convaincu par ce smartphone, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 300 euros pour trouver votre bonheur !