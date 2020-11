Tous les modèles de l’iPad Pro 12,9″ 2020 sont en promotion pour Noël

Les tablettes ont de nouveau le vent en poupe et même s’il y’en a d’excellentes sous Android, l’iPad Pro reste la référence et bien souvent la plus chère. La Fnac et Darty lancent une belle campagne de promotion qui touche toute la famille des nouveaux iPad Pro au format 12,9 pouces, avec ou sans 4G, de 128 Go à 512 et jusqu'à 1 To !

L’iPad Pro se veut autant une tablette de loisir que productive, une alternative au classique ordinateur portable. Cela explique entre autres sa puissance et la belle surface d’affichage en 11 ou 12 pouces. Produit haut de gamme s’il en est, c’est aujourd’hui la parfaite occasion pour profiter d’une campagne de promotions de -10 % proposées par la Fnac et Darty sur l’iPad Pro 12,9 pouces de 2020.

En bref

Écran simplement superbe

Performances et autonomie de bon niveau

Qualité de fabrication et finition exemplaires

Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces est disponible la Fnac et chez Darty à partir de 1 007 euros contre 1 119 euros en temps normal.

Pour en savoir plus 👇

Faut-il vraiment encore présenter l’iPad Pro ? Pas vraiment, mais nous allons vous présenter les principales nouveautés de cette version 2020. Ce ne sera pas le design en tout cas, qui est identique à la version 2018 et comme toujours chez Apple une qualité de fabrication simplement exemplaire. Avec un poids de 471 g pour la version Wi-Fi et 473 g pour celle en 4G, elle se révèle vraiment nomade et compacte. Si vous rajoutez une cover avec clavier, ajoutez 200 g environ.

L’écran est une dalle IPS LCD simplement irréprochable. La technologie True Tone adapte la température des couleurs à la luminosité ambiante pour une colorimétrie dynamique qui conserve son naturel et sa vivacité. Le processeur Apple A12Z embarqué dans le nouvel iPad Pro est un ARM avec 8 cœurs cadencés à 2,48 GHz. Ce qui change depuis la version 2018 ? Des performances accrues et surtout dans le domaine du jeu vidéo. Une puissance très appréciable et cela se ressent à l’usage. La bibliothèque créative d’appli iOS peut ici être exploitée à son plein potentiel. Le multitâche est toujours fluide et les nouveautés apportées par iOS font de cette machine une alternative sérieuse même si imparfaite aux ordinateurs portables classiques.

Si l’iPad Pro n’a pas vocation à être un appareil photo, il est pourtant correctement équipé. Mais au final, c’est la caméra avant qui sera le plus utilisé pour des selfies confinements sur le canapé comme les visios professionnelles ou les apéros vidéo. Enfin, nous sommes bluffés par son autonomie qui lui permet de tenir une pleine journée en l’utilisant de façon importante.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé de nouvel iPad Pro 2020.

Les offres ne sont plus disponibles ?

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet articles ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’oeil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les différentes versions de l’Apple iPad Pro 12,9″ 2020.

