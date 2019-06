Si vous souhaitez profiter d’un forfait sans engagement à prix réduit, retrouvez les différentes offres des opérateurs français qui se finissent dans les jours suivants : B&YOU 40/60/80 Go à partir de 9,99 euros par mois, RED illimité 40/60 Go à partir de 10 euros par mois , et NRJ Mobile 100 Go à 9,99 euros par mois (pendant un an).

B&You 40/60/80 Go à partir de 9,99 euros par mois

Le premier forfait à 9,99 euros par mois comprend les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine avec 40 Go de data. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez également droit aux appels et SMS illimités, dont 4 Go de données 4G décomptés de votre enveloppe totale.

Le deuxième forfait à 14,99 euros par mois donne accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, l’Europe, les DOM, les États-Unis et le Canada. Il dispose d’une enveloppe de 60 Go utilisables par mois (uniquement en France) et 6 Go décomptés de l’enveloppe totale depuis l’étranger (plus précisément en Europe, DOM, USA et Canada).

Le troisième forfait à 16,99 euros par mois comprend également les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, mais avec 80 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, mêmes conditions concernant les appels et SMS illimités, dont 8 Go de data à l’étranger.

Les offres prennent fin le 17 juin 2019.

RED illimité 40 ou 60 Go à partir de 10 euros par mois

Le premier forfait à 10 euros par mois donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, en Europe et les départements d’outre-mer. Vous bénéficiez d’une couverture 4G de 40 Go, avec une enveloppe supplémentaire de 4 Go depuis l’Europe et les DOM.

Le deuxième forfait à 15 euros par mois donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (coupé au-delà de 3 heures), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités (limité à 200 destinataires) depuis la France Métropolitaine, l’Union européenne, les DOM, mais également les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre. En France, la couverture 4G s’élève à 60 Go de données par mois. Depuis l’étranger, une enveloppe supplémentaire de 15 Go est accordée tous les mois.

Les offres prennent fin le 17 juin 2019.

NRJ Mobile 100 Go à 9,99 euros/mois pendant un an

Le forfait NRJ Mobile en série limitée à 9,99 euros par mois (pendant un an) donne accès aux appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’à 100 Go de données 4G en France Métropolitaine. Bien qu’il sera difficile d’aller au-delà, notez que le débit sera réduit après la consommation des 100 Go. Le forfait est identique depuis l’Union européenne et les DOM (plus de 38 destinations), à l’exception de la data disponible qui passe à 5 Go par mois.

Notez que NRJ Mobile eest raccordé aux trois plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR.

L’offre prend fin le 19 juin 2019.

