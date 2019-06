NRJ Mobile est de retour avec un son forfait appels/SMS/MMS illimité et 50 Go données en France Métropolitaine pour 4,99 euros par mois pendant 6 mois. Le tarif passe ensuite à 16,99 euros par mois.

Il est de retour. Après un premier essai au mois de mars, NRJ mobile a décidé de relancer une nouvelle fois son forfait illimité 50 Go à 4,99 euros par mois pendant les six premiers mois puis 16,99 euros par mois. L’offre est disponible à partir de ce jeudi 20 juin jusqu’au 3 juillet.

Ce forfait sans engagement donne droits aux appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’à 50 Go en France Métropolitaine. Le débit sera réduit après la consommation de l’intégralité de l’enveloppe de données 4G. Le forfait a donc tout ce qu’il faut pour un usage en France Métropolitaine.

NRJ Mobile est un peu plus avare en Europe et dans les DOM. Si l’on conserve les appels et SMS/MMS illimité, la data est réduite à 5 Go, en 3G+. Vous pourrez donc voyager avec, mais les conditions ne seront pas optimales.

Rappelons que NRJ Mobile est un MVNO qui est raccordé aux trois plus grands opérateurs français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Cela lui permet de proposer une très bonne couverture réseau.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

Un petit prix

Un forfait sans engagement

Une couverture 4G importante en France Métropolitaine

Le forfait NRJ mobile 50 Go est proposé à 4,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois de l’abonnement, puis passe à 16,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 3 juillet.

Notez d’ailleurs qu’il faut rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro en communiquant votre numéro RIO au moment de la souscription.

Retrouvez le forfait NRJ mobile 50 Go à 4,99 euros/mois

Pour le comparer avec d’autres offres sans engagement, n’hésitez pas à notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile.

