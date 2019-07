Article sponsorisé par Prixtel

Pourquoi payer pour des données mobiles que l’on n’utilise pas ? C’est le raisonnement de Prixtel, qui propose des forfaits mobiles ajustables selon votre consommation. Comme la Série Spéciale, qui est justement en promotion dès 6,99 euros par mois pour 10 Go de data.

Il n’est pas simple de se démarquer de la concurrence dans l’univers des opérateurs mobiles. Plutôt que de tout miser sur le nombre de data, Prixtel a choisi de se placer dans le marché des forfaits mobiles en proposant des offres ajustables. L’intérêt pour le consommateur, c’est de ne payer que ce qui est consommé. Pourquoi avoir une enveloppe de 50 Go de données mobiles si ce n’est que pour en utiliser la moitié ?

Selon les périodes de l’année, la consommation de data de chacun peut beaucoup varier. Dans la routine métro-boulot-dodo, notre smartphone aura tendance à accrocher le réseau Wi-Fi du travail ou du domicile et donc ne pas consommer beaucoup de données mobiles. Alors qu’en période de vacances, c’est tout le contraire, la connexion au Wi-Fi est plus rare et l’enveloppe de data du forfait mobile est fortement mise à contribution.

Le forfait mobile Série Spéciale de Prixtel

C’est pour répondre à ce besoin de modularité que Prixtel propose des forfaits ajustables et sans engagements. C’est le cas de la Série Spéciale, une offre limitée de Prixtel, valable jusqu’au 16 juillet pour une durée de douze mois. Ce forfait propose une tarification très avantageuse pour les utilisateurs :

entre 1 et 10 Go de consommés , le prix est de 6,99 euros

, le prix est de 6,99 euros entre 10 et 50 Go de data , le forfait passe à 12,99 euros

, le forfait passe à 12,99 euros enfin, entre 50 Go et 100 Go de données mobiles, le tarif est de 18,99 euros

Et c’est tout, puisque ce forfait ajustable a quand même ses limites et il évite les mauvaises surprises. Au-delà de 100 Go de données mobiles consommées, il n’y a pas de hors forfait, le débit est simplement réduit.

Souscrire à la Série Spéciale de Prixtel

Mis à part les données mobiles, le forfait Série Spéciale comprend également tout ce que l’on attend d’un forfait mobile : appels, SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM. Pour les vacances à l’étranger, une enveloppe mensuelle de 7,4 Go de données mobiles est incluse. C’est largement suffisant pour utiliser Google Maps.

Avec Prixtel, choisissez entre le réseau Orange ou SFR

C’est l’autre particularité de Prixtel : en tant que MVNO, l’opérateur français ne dispose pas de ses propres antennes, mais loue plutôt celles des grands opérateurs. Cela comporte un grand avantage pour le consommateur : le pouvoir de choisir quelle couverture réseau utiliser entre Orange et SFR.

Lors de la souscription au forfait Série Spéciale, Prixtel permet de tester quel opérateur fournit la meilleure couverture à votre domicile ou votre bureau par exemple. Il ne reste alors plus qu’à choisir celui qui fournit le réseau. Et en cas de déménagement ou de vacances prolongées, il est également possible de changer de couverture réseau très simplement depuis l’espace client.

Souscrire à l’offre mobile Série Spéciale

Pour profiter de l’offre, c’est très simple. Commencez par obtenir votre code RIO (en composant le 3179), celui-ci permet de conserver son numéro de téléphone même en cas de changement d’opérateur. Renseigner le code RIO lors de la souscription permet également de résilier automatiquement son ancien forfait, la transition se fait toute seule.

Il ne reste plus qu’à choisir la couverture réseau de son choix, inscrire ses coordonnées bancaires et s’acquitter de 10 euros pour la carte SIM et sa livraison.

Souscrire à la Série Spéciale de Prixtel