Euro-Information Telecom est de retour avec une nouvelle offre NRJ Mobile sans engagement. Le forfait mobile incluant appels, SMS et MMS illimités avec 60 Go de données 4G est disponible à 6,99 euros pendant les six premiers mois de l’abonnement, puis passe à 12,99 euros. Une belle offre quand on sait que des opérateurs comme Bouygues Telecom et RED by SFR demandent une quinzaine d’euros par mois pour les mêmes prestations.

Les forfaits NRJ Mobile voient habituellement leur prix plus que doubler après la période de promotion et deviennent pour le coup moins intéressants. Ce n’est aujourd’hui pas le cas avec la nouvelle offre sans engagement qui propose 60 Go de data à 6,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 12,99 euros par mois. Cela reste un bon prix dans la mesure où l’ancien forfait 50 Go était proposé à 16,99 euros.

Ce nouveau forfait en série limitée jusqu’au 5 août prochain donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de 60 Go utilisable partout dans l’Hexagone. Le débit est réduit après l’entière consommation des données 4G, avec néanmoins la possibilité d’acheter par la suite des recharges de 100 Mo à 1 Go comprises entre 3 et 10 euros.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en Outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS. Sur les données, c’est un peu différent : vous avez 5 Go de data mais en 3G+ et non en 4G.

Pour rappel, le réseau des offres NRJ Mobile est raccordé aux trois plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

Un forfait sans engagement

Avec un prix toujours intéressant après 6 mois

Et une couverture 4G importante en France Métropolitaine

Jusqu’au 5 août 2019, le forfait NRJ mobile 60 Go est proposé à 6,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois de l’abonnement, puis passe à 12,99 euros par mois.

Notez d’ailleurs qu’il faut rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre SIM triple découpe et qu’il est tout à fait possible de conserver votre numéro en fournissant le code RIO de votre ligne.

