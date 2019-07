Besoin de réduire le montant de votre facture de téléphone mobile, même pour une courte durée ? Cdiscount renouvelle aujourd’hui son forfait mobile en série limitée à petit prix : 4,99 euros par mois (pendant 6 mois, puis 15,99 euros) pour 50 Go de données 4G, contre 40 Go précédemment.

Jusqu’au 9 août 2019, le forfait Cdiscount mobile en série limitée voit son enveloppe de données 4G s’élever à 50 Go, toujours proposé à 4,99 euros par mois pendant les six premiers mois de l’abonnement, puis à 15,99 euros par mois. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Comme d’habitude, le forfait « Immanquable » de Cdiscount comprend les appels illimités, ainsi que les SMS et MMS illimités, vers les fixes et les mobiles en France Métropolitaine. Dans l’Hexagone, vous avez alors accès à une enveloppe de données 4G s’élevant à 50 Go, ce qui est largement suffisant pour écouter de la musique ou regarder des séries en streaming. Cette couverture trouvera néanmoins ses limites pour celles et ceux qui ont besoin de partager la connexion ou de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data Internet moins important. L’enveloppe est effectivement réduite à 5 Go sur le réseau 3G+. Ce n’est pas la meilleure option pour les globe-trotteurs, mais elle permettra tout de même de rester en contact avec vos proches.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

Un petit prix pendant 6 mois

Un forfait sans engagement

Une couverture 4G importante en France

Pour profiter du forfait Cdiscount Mobile 50 Go à 4,99 euros par mois, il est nécessaire de souscrire à l’offre avant le 9 août prochain. Notez qu’après la période de 6 mois, le tarif de l’abonnement passe à 15,99 euros par mois.

Retrouvez le forfait Cdiscount Mobile 50 Go à 4,99 euros/mois

Pour découvrir d’autres offres sans engagement, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur dédié pour dénicher le meilleur forfait mobile qui correspond à vos besoins.

