Habituellement proposé à 14,99 euros par mois, le forfait illimité 30 Go de La Poste Mobile retombe à 9,99 euros avec le code promo « PROMO30 ». C’est toujours un forfait sans engagement, dont le prix ne changera pas au bout d’un an. Ce qui en fait actuellement l’une des meilleures offres à 10 euros du moment.

Dans le détail, vous avez droit aux appels/SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM ainsi que 30 Go de data en 4G, dans la limite de 129 destinataires différents par mois et 3h consécutives par appels. Si vous consommez la totalité des 30 Go, la data sera simplement coupée. Il est donc impossible de faire du hors-forfait sur ce point.

C’est très pratique si vous ne faites pas attention à votre consommation, cela évitera bien des mauvaise surprises. Cela peut également être intéressant si vous avez un ado peu soucieux de votre porte-monnaie. En cas de besoin urgent, vous pourrez acheter des recharges en appelant le 2525, les prix varient de 2 euros pour 100 Mo à 7 euros pour 2 Go.

10 Go en Europe

Vous profitez également des appels/SMS et MMS illimités à l’étranger, mais c’est surtout sur la data en Europe (au sens strict) et dans les DOM (y compris Mayotte) que l’offre se distingue. L’enveloppe de données offerte est de 10 Go en 4G, là où d’autres se contentent généralement que 4 Go. Cela lui donne un avantage non négligeable et en fait donc une solution également tout à fait adéquate pour les voyageurs pas si occasionnels.

Les mécanismes de hors forfait sont les mêmes qu’en France : la data est bloquée et vous pouvez acheter des recharges. Les prix sont identiques et décomptés de la même façon. Précisons enfin que La Poste Mobile fonctionne sur le réseau de SFR. Il faudra ajouter 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

L’ensemble mis bout à bout, pour 9,99 euros par mois, vous avez donc un forfait particulièrement complet et très polyvalent. Il pourra aussi bien convenir pour une ligne principale qu’une ligne secondaire, ou encore pour vos enfants. Vous n’avez que l’embarras du choix.

Le Forfait 30 Go La Poste Mobile en Bref

Appels/SMS/Illimités en France et en Europe

30 Go de data en France, 10 en Europe, en 4G

9,99 euros par mois avec le code « PROMO30 »

Une offre très complète pour son prix

