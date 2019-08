Article sponsorisé par RED by SFR

Après avoir lancé sa nouvelle formule totalement personnalisable la semaine dernière avec un forfait 40 Go 10 euros, RED by SFR poursuit les festivités pour la rentrée en prolongeant son offre promotionnelle jusqu’au 23 septembre. C’est toujours une très bonne option pour profiter de beaucoup de 4G à prix modéré.

Pour le début de l’année scolaire, RED by SFR a revu assez profondément le fonctionnement de ses forfaits. Ou plutôt de son forfait puisque tout est désormais personnalisable. La rentrée approchant, la filiale de SFR a décidé de prolonger l’offre qui a lancé cette nouvelle formule à la carte : 40 Go pour 10 euros au lieu de 30 habituellement. Un bonus de 10 Go bon à prendre, mais réservé aux nouveaux abonnés et disponible jusqu’au 23 septembre. Comme toujours, il s’agit d’une offre sans engagement et sans changement de prix au bout d’un an.

Le forfait RED 40 Go en Bref

Appels SMS/MMS illimités en France

40 Go de 4G en France

5 Go supplémentaires pour l’Europe

Modulable à volonté !

10 euros par mois

Le forfait RED 40 Go en détail

Bien qu’il s’agisse désormais de l’offre par défaut, elle est déjà très confortablement dotée avec les appels et SMS/MMS illimités vers les fixes et mobiles en France et dans le DOM (hors Mayotte). Comme son nom l’indique, vous avez droit à une enveloppe de données de 40 Go valables en France à utiliser sur votre smartphone ou tout autre périphérique via le mode modem.

Si vous arrivez au bout de l’enveloppe, vous avez la possibilité d’acheter une recharge de 1 Go pour 2 euros. Dans la limite de 4 recharges par mois. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas dépenser plus de 8 euros en hors forfait si vous restez en France. Notons que les appels ne peuvent durer plus de 3h consécutives, la communication est coupée au-delà. Appels, SMS/MMS ne peuvent être adressés à plus de 200 destinataires différents par mois.

Les usages à l’étranger

L’offre est également généreuse sur les usages à l’étranger. RED ajoute 5 Go spécialement dédiés à l’Union européenne et aux DOM. C’est donc 1 Go de plus que précédemment. Comme précédemment en revanche, l’Union européenne s’entend au sens strict, c’est-à-dire sans la Suisse et Andorre. Vous profitez également des appels SMS/MMS illimité depuis l’EU, vers la France.

Pour ce qui est du hors-forfait : RED facture au tarif légal de 0,0054€ le Mo dans l’UE. Dans le reste du monde, les tarifs varient en fonction des pays. Vous pouvez vérifier sur la page dédiée. Notez le cas particulier des USA et du Canada. Avec la personnalisation des forfaits, vous pouvez vous offrir 15 Go sur le continent nord-américain pour 5 euros de plus pour un mois et annuler l’option dès que vous n’en avez plus besoin. C’est cette même option qu’il faudra choisir pour avoir de la 4G en Suisse et en Andorre.

Les autres options

En suivant la même logique, si vous avez ponctuellement besoin de plus de données, par exemple si vous partez en vacances en France loin de votre Wi-Fi domestique, il suffit de passer à 60 Go (pour 5 euros de plus par mois) ou à 100 Go moyennant 10 euros mensuels supplémentaires. De retour chez vous, il sera très simple de revenir à l’offre de base et payer moins.

En dehors de l’enveloppe data, d’autres options existent pour améliorer son forfait. Vous pouvez notamment ajouter les appels illimités et les SMS illimités vers l’Europe pour 1 euro par mois chacun. Si vous avez besoin du double appel, il est proposé pour 2 euros mensuels. Si vous souhaitez regarder le TV sur votre téléphone, SFR TV est enfin disponible pour 2 euros mensuels également. Chez RED, on ne paye que pour ce dont on a besoin.

On rappelle qu’il est tout à fait possible de conserver son numéro de téléphone grâce au numéro RIO. Il suffit d’appeler 3179 depuis votre mobile pour le recevoir. Il faudra ensuite le renseigner lors de la souscription pour effectuer la portabilité.