Après plusieurs mois d’absence, la promotion sur le forfait ajustable Le complet signe son grand retour chez Prixtel. Son prix commence dès 4,99 euros pour 5 Go de données mobiles.

Si vous ne connaissez pas encore Prixtel, sachez que cet opérateur est unique en son genre. Plutôt que de proposer une enveloppe importante de données mobiles que l’on n’utilise jamais entièrement, l’opérateur français a choisi de se spécialiser dans les forfaits ajustables. Concrètement, la facture mensuelle va évoluer selon la data consommée, en suivant des paliers, mais sans jamais atteindre des montants excessifs.

Le forfait mobile Le complet de Prixtel

Le forfait Le complet est l’une des deux offres proposées actuellement par l’opérateur Prixtel. Celui-ci est actuellement en promotion, avec 5 euros de remise par palier pendant 1 an et ce, jusqu’au 1er octobre seulement. Même en débutant au prix de 4,99 euros, Le complet de Prixtel propose tout l’attirail que l’on peut attendre d’un forfait mobile en 2019 : appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe. Mais c’est au niveau des données mobiles que le forfait Le complet prend tout son sens :

entre 0 et 5 Go de données mobiles consommées, la facture est de 4,99 euros par mois pendant 12 mois (puis 9,99 euros)

par mois pendant 12 mois (puis 9,99 euros) entre 5 et 15 Go, elle s’élèvera à 9,99 euros par mois pendant 12 mois (puis 14,99 euros)

par mois pendant 12 mois (puis 14,99 euros) et entre 15 et 50 Go, le tarif est de 14,99 euros pendant les 12 premiers mois (puis 19,99 euros)

Si vous allez au-delà des 50 Go, le débit sera simplement réduit, sans jamais dépasser le prix du dernier palier. Pour ce qui est des données mobiles à l’étranger, le forfait Le complet propose une enveloppe mensuelle de 7,4 Go de data (incluse dans le dernier palier), largement de quoi tenir pour un long séjour en vacances.

Choisissez votre couverture réseau entre Orange et SFR

L’autre avantage de Prixtel, c’est de laisser le choix à l’utilisateur de la couverture réseau. En tant que MVNO (Mobile Virtual Network Operator), il s’appuie sur les antennes d’Orange et de SFR pour fournir le réseau mobile aux utilisateurs. En faisant appel à ces deux grands opérateurs, Prixtel est capable de proposer un réseau de qualité, ainsi que le choix de la couverture selon les préférences de l’utilisateur.

Mais comment savoir quel opérateur fournit le meilleur réseau à son domicile par exemple ? Pour faciliter votre choix, Prixtel intègre un outil qui permet de savoir qui offre la meilleure couverture selon l’adresse renseignée, grâce aux données de l’ARCEP. Et en cas de déménagement ou de déplacement longue durée, il est possible de modifier la couverture réseau directement depuis l’espace client Prixtel.

Depuis maintenant plusieurs années, le changement d’opérateur mobile s’est largement simplifié. Plus besoin de prévenir son ancien opérateur, il suffit de se munir de son code RIO et le transmettre lors de la souscription à un nouveau forfait. Pour obtenir ce code RIO, il suffit d’appeler le 3179, un SMS contenant le code vous sera envoyé dans les secondes suivantes.

Pour finaliser la commande, il ne restera qu’à s’acquitter de 10 euros pour la carte SIM. Une fois reçue, des SMS vous indiqueront à quel moment la portabilité de numéro sera effective, et donc à partir de quand vous pourrez profiter du forfait Le complet de Prixtel.

