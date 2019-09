Nouvelle fournée de forfaits sans engagement à prix réduit cette semaine. Au menu, le retour du forfait à moins de 3 euros chez Discount, Free qui poursuit encore et encore son offre à 8,99 ou NRJ Mobile qui met à nouveau le paquet et dernier jour pour La Poste Mobile.

Comme souvent le mercredi, certains opérateurs et MVNO proposent de nouvelles offres sur leurs forfaits mobiles, les deux nouveautés de cette semaine sont à chercher chez Cdiscount et NRJ Mobile, Free renouvelle son offre encore une fois et La Poste Mobile est sur le point de tirer sa révérence. On fait le point sur les offres sans engagement de ce mercredi qui resteront disponible toute la semaine pour la plupart.

Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 pendant 1 an : la meilleure offre de la semaine

Retour d’une star cette semaine chez chez Ciscount mobile : le forfait 30 Go à 2,99 euros revient, mais cette fois pendant un an et non plus 6 mois seulement. Difficile à battre. Vous avez les Appels/SMS et MMS illimités en France, 30Go de 4G et 5 Go en Europe, sur le réseau 3G+ en revanche. Au bout d’un an, il repasse à 12 euros par mois.

(NB : suite à bug chez Cdiscount, l’offre a disparu du site pendant la rédaction de cet article, elle devrait réapparaître sous peu).

NRJ Mobile 100 : la grosse enveloppe de la semaine

NRJ Mobile mise quant à lui sur une grosse enveloppe de données en relançant son forfait 100 Go, appels/SMS/MMS illimités en France pour 9,99 euros par mois pendant un an, puis 19,99 euros. Avis à ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone en mode modem, ou qui adore streamer des contenus. Avec cette offre, vous avez également 5 Go en Europe, sur le réseau 3G+.

Free Mobile à 8,99 : business as usual

Nouvelle semaine avec l’offre 60 Go à 8,99 euros pendant un an chez Free Mobile avec toujours les appels SMS et MMS illimités en France et 4 go en Europe (en 3G). Au bout d’un an, vous basculez sur le forfait Free à 19,99 (ou 15,99 pour les abonnés Free) et son enveloppe de 100 Go de data dont 25 à l’étranger vers 65 destinations, USA compris.

La Poste Mobile 30 Go : dernier jour

Dernier jour pour l’offre La Poste Mobile. Avec le Code Promo « PROMO30« , le forfait 30 Go passe de 14,99 euros à 9,99 euros à vie. Outre l’enveloppe de 30 Go, vous avez également droit aux appels/SMS/MMS illimités en France ainsi que 10 Go en France, ce qui est sensiblement plus que les forfaits comparables.

Et toujours…

Ils ne sont pas nouveaux, mais c’est toujours bon de rappeler qu’ils sont là :

