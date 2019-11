Vous avez envie de changer votre forfait mobile pour réaliser des économies chaque mois ? Aujourd'hui, retrouvez les différentes offres sans engagement en série limitée avant qu'elles ne soient plus disponibles. Que ce soit RED, Free mobile, Prixtel ou Cdiscount mobile, il ne reste que quelques jours pour profiter d'un forfait à prix réduit.

RED by SFR à 12 euros par mois

Le forfait RED, modulable à volonté, propose aujourd’hui 50 Go pour 12 euros par mois à vie, au lieu de 15 euros. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 8 Go à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM. Si la totalité de l’enveloppe de donnée 4G en France est consommée, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

L’offre prend fin le 4 novembre 2019.

Free mobile à 9,99 euros par mois

Le forfait Free mobile à 9,99 euros par mois (pendant un an, puis 19,99 euros) donne accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte pour les appels). Il inclut une enveloppe 4G avec 50 Go par mois la première année, puis 100 Go à partir de la deuxième année. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit aux mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais vous bénéficiez d’une enveloppe web dédiée de 4 Go sur le réseau 3G (au-delà, le Mo est facturé 0,0054 €).

L’offre prend fin le 5 novembre 2019.

Prixtel à partir de 4,99 euros par mois

Le forfait Prixtel à 4,99 euros par mois (pendant un an, puis 9,99 euros) donne accès aux appels, SMS et MMS illimités et à 5 Go de data en France. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes règles, à l’exception de l’enveloppe 4G qui s’élève à 7,4 Go à l’étranger. Pour rappel, l’offre est adaptative en fonction de votre consommation. De plus, il est possible de faire le choix de son réseau entre SFR et Orange.

L’offre prend fin le 5 novembre 2019.

Cdiscount Mobile à 2,99 euros par mois

Le forfait Cdiscount mobile à 2,99 euros par mois (pendant 6 mois, puis 12,99 euros) donne accès aux appels, SMS, MMS illimités, ainsi qu’à de 30 Go de données 4G (débit réduit au-delà), en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount crée la surprise en octroyant cette fois-ci 10 Go sur le réseau 4G, aussi bien en Europe que dans les DOM, contre 3 Go habituellement.

L’offre prend fin le 6 novembre 2019.

