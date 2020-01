Un forfait mobile 30 Go pour 9,99 euros par mois à vie fait son apparition chez un MVNO

Si vous souhaitez changer votre forfait mobile, c’est peut-être le bon moment. La Poste propose en ce moment son offre sans engagement avec 30 Go de données 4G pour seulement 9,99 euros par mois, pour toute la vie.

Les offres sans engagement avec un petit prix à vie se font encore rares, on les retrouve pour le moment bien souvent chez les opérateurs tels que RED et B&You, par exemple. Chez les MVNO (les opérateurs de réseau mobile virtuel), cela semble un peu plus compliqué pour proposer une telle offre. Pourtant, La Poste mobile propose aujourd’hui l’un de ses forfaits avec un tarif bloqué pour toute la vie. Retrouvez les détails ci-dessous.

En bref

Le combo classique appels, SMS, MMS illimités

30 Go en France et 10 Go à l’étranger

Pour moins de 10 euros à vie !

Jusqu’au 19 janvier 2020, le forfait mobile sans engagement La Poste mobile avec 30 Go de données 4G est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois, à vie.

Le forfait La Poste mobile à 9,99 euros par mois est une offre sans engagement avec un prix à vie, le montant de la facture n’augmentera donc pas l’année suivante, ou dans les mois à venir. Il propose les appels, SMS, MMS illimités vers la France et les DOM, mais aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

En ce qui concerne la data, elle s’élève à 30 Go en France Métropolitaine, ce qui est largement suffisant au quotidien pour écouter de la musique sur Spotify pour les allers-retours au travail, ainsi que pour regarder quelques vidéos sur YouTube à la pause déjeuner. Il faudra néanmoins compter sur un accès Wi-Fi le soir, au risque de vite épuiser son enveloppe 4G. Depuis l’Europe et les DOM, elle est réduite à 10 Go (décomptés du total).

Pour rappel, La Poste mobile est un MVNO relié au réseau SFR. Il est alors indispensable de vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

