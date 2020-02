Bouygues Telecom : voici la réponse au forfait mobile 100 Go de RED by SFR

Pour répondre à l’attaque du forfait mobile 100 Go à 12 euros chez RED by SFR, Bouygues Telecom propose deux nouvelles offres B&You sans engagement : 60 Go avec Internet illimité le week-end à 11,99 euros par mois (au lieu de 13,99) et 100 Go à 14,99 euros par mois (au lieu de 19,99).

Évidemment, Bouygues Telecom se devait de répondre à RED by SFR. Son offre B&You 100 Go coûte 2,99 euros de plus que son concurrent, mais elle apporte quelques avantages. Tout d’abord, l’enveloppe de données 4G à l’étranger est de 15 Go, contre 8. Ensuite, l’opérateur offre également un accès gratuit de 90 jours à Spotify Premium. En ce qui concerne le forfait à 11,99 euros, il propose 60 Go la semaine avec un accès Internet illimité le week-end, de quoi facilement dépasser les 100 Go par mois.

En bref

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Avec une grande quantité de Go dans tous les cas

Et surtout, un prix À VIE !

Les nouvelles offres mobile B&You sans engagement sont uniquement disponibles jusqu’à demain, 20 février 2020 inclus.

Pour en savoir plus 👇

Le forfait B&You à 11,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, avec une quantité de données 4G qui s’élève 60 Go dans l’Hexagone. Il y a toutefois un bonus pour les gros consommateurs de data : Internet illimité le week-end. Vous pourrez alors surfer autant que vous voulez du samedi 00h01 au dimanche 23h59, sans décompte sur votre forfait depuis la France. Enfin, une enveloppe de 10 Go est accordée à l’étranger.

En ce qui concerne le forfait à 14,99 euros par mois, il propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec 100 Go de data, lesquels sont utilisables partout en France. Une enveloppe conséquente qui pourra répondre à plusieurs besoins, comme celui de partager sa connexion via une box 4G par exemple. L’enveloppe 4G à l’étranger est quant à elle de 15 Go.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

