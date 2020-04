B&You propose un forfait mobile 80 Go pour 1 € de moins que chez Sosh

Bouygues Telecom a renouvelé ses forfaits mobile B&You sans engagement, notamment avec sa nouvelle offre 80 Go à 13,99 euros par mois pour concurrencer Sosh. Surprise, on retrouve également un nouveau forfait à moins de 5 euros. Plus de détails ci-dessous.

Il y a quelques jours, B&You avait créé la surprise en proposant un forfait mobile avec une enveloppe 4G atypique, à savoir 75 Go. Depuis, la concurrence a réagi et Sosh propose désormais 80 Go pour 14,99 euros par mois. Bouygues Telecom contre-attaque évidemment aujourd’hui avec la même quantité de data, mais pour 1 euro de moins (ainsi que 2 Go supplémentaires depuis l’Europe).

Ce n’est pas tout, l’opérateur décide également de contenter les petits budgets avec son nouveau forfait mobile à moins de 5 euros par mois, tout en continuant à proposer les classiques 60 et 100 Go respectivement à 11,99 et 15,99 euros par mois.

L’abonnement de 90 jours à Spotify Premium est toujours offert aux nouveaux clients, à l’exception de celles et ceux qui choisissent le forfait à petit prix.

En bref

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Pour répondre à tous les besoins et tous les budgets

Et surtout : sans prix qui double après un an

Les nouvelles séries spéciales B&You sans engagement sont disponibles jusqu’au 3 mai 2020 (sauf pour l’offre 60 Go qui court jusqu’au 27 avril).

Pour en savoir plus 👇

Le forfait B&You à 4,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France qu’en Europe et dans les DOM. Il propose en revanche une petite quantité de données 4G, soit 100 Mo. Ce forfait convient plus particulièrement aux personnes qui utilisent principalement Internet sur leur smartphone en se connectant à un réseau Wi-Fi.

Pour ce qui est du forfait B&You à 11,99 euros par mois, il propose également les appels, SMS et MMS illimités, mais avec 60 Go de données 4G à utiliser partout dans l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions avec néanmoins un montant réduit pour la data, soit 10 Go.

En ce qui concerne le forfait B&You à 13,99 euros par mois, il est principalement là pour concurrencer Sosh. Il propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités, avec cette fois-ci 80 Go de données 4G. De même que l’offre précédente pour l’Europe et les DOM, l’enveloppe s’élève à 10 Go (et seulement 8 pour Sosh) avec le combo appels/SMS/MMS illimités.

Pour finir avec le forfait B&You à 15,99 euros par mois, lui aussi propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec une enveloppe de data qui s’élève à 100 Go. C’est tout simplement le forfait est idéal pour celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison. Enfin, 15 Go sont accordés depuis l’Europe et les DOM.

Il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne. Notez d’ailleurs que le changement d’opérateur se fait sans coupure.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement.