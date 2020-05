Vous utilisez une box 4G ? Ce forfait mobile 100 Go à 9,99 €/mois est pour vous

Que vous soyez dans la catégorie box 4G ou grand consommateur de data, le nouveau forfait sans engagement chez NRJ Mobile est tout simplement fait pour vous : il propose 100 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Nous (les Français) utilisons en moyenne 8,3 Go de données 4G par mois. Ce n’est qu’une moyenne, mais c’est bel et bien la preuve que nous n’avons pas toutes et tous besoin d’autant de data dans un forfait mobile.

Il y a évidemment des exceptions. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, notamment dans certaines zones géographiques où recevoir un débit correct à Internet relève du miracle. De ce fait, l’accès à la 4G — en grande quantité — est évidemment plus que nécessaire pour rester connecté.

En bref

Une offre sans engagement

Les appels/SMS/MMS illimités

100 Go de données 4G par mois

Réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 21 mai 2020, le forfait NRJ Mobile 100 Go est disponible à 9,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 19,99 euros après la période promotionnelle.

Pour en savoir plus 👇

Le forfait NRJ Mobile ne propose pas un tarif fixe, puisque celui-ci double après un an. Cependant, il faut se rappeler qu’il s’agit d’une offre sans engagement. Pendant ou au-delà de la période promotionnelle, vous pourrez donc choisir de migrer vers un nouvel opérateur si vous trouvez une offre plus intéressante. Notre outil dédié est d’ailleurs là pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Ceci étant dit, le forfait en série limitée chez NRJ Mobile propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 100 Go de données 4G. Cette immense enveloppe de data répond à tous les besoins, que ce soit pour le streaming intensif ou le partage de connexion via une box 4G.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais uniquement vers un numéro français. Pour Internet, la quantité de Go octroyée est réduite à seulement 5 Go.

Pour rappel, NRJ Mobile est raccordé aux trois plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe que vous recevrez en quelques jours chez vous via une livraison sans contact. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure… Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.