Bouygues Telecom dégaine un nouveau forfait B&You 100 Go moins cher que chez RED

B&You se devait de réagir face à RED. L'opérateur sans engagement de Bouygues Telecom propose aujourd'hui lui aussi son forfait mobile 100 Go à un prix fortement réduit, soit 11,99 euros par mois sans limites de temps.

Alors que RED a enclenché le mouvement avec son forfait mobile 100 Go à 12 euros par mois, B&You a répondu avec une offre presque similaire, mais pour 1 centime de moins. Il propose également 2 Go de plus que son concurrent depuis l’Europe et les DOM.

En bref

Appels/SMS/MMS illimités

100 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Via une offre sans engagement et sans condition de durée

Le forfait 100 Go en série limitée jusqu’au 19 mai 2020 chez B&You est disponible à seulement 11,99 euros par mois, même après un an. C’est tout simplement l’une des meilleures offres mobile du moment.

Pour en savoir plus 👇

Bouygues Telecom ne propose aujourd’hui plus qu’une seule offre sans engagement via B&You. Celle-ci donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 100 Go de data. Cela répond à la majorité des besoins, même pour celles et ceux qui ont besoin de passer par un box 4G pour avoir Internet à la maison.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels/SMS/MMS en illimité, mais uniquement vers un numéro français. L’enveloppe 4G s’élève quant à elle à 10 Go, soit de 2 de plus que chez RED.

Notez que le changement d’opérateur se fait sans coupure. Pour cela, il est indispensable de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe que vous recevrez en quelques jours chez vous via une livraison sans contact.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.