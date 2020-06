100 Go de 4G à moins de 10 euros avec ce forfait mobile sans engagement

NRJ mobile revient en force à l'approche de l'été en proposant un forfait 4G sans engagement de 100 Go à moins de 10 euros par mois pendant 1 an. Il passera ensuite à 19,99 euros par mois à partir de la seconde année.

L’opérateur mobile virtuel NRJ Mobile est de retour avec ses offres à prix réduit. La preuve avec ce forfait avec 100 Go de 4G disponible pour 9,99 euros par mois pendant un an. Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous pourrez le résilier sans problème avant que le prix n’augmente. Nous avons même un outil pour vous rappeler la fin de votre avantage.

En bref

Un petit prix pendant un an

100 Go de 4G en France

Sans engagement

Jusqu’au 29 juin 2020, bénéficiez de l’offre limitée NRJ Mobile avec 100 Go de données pour 9,99 par mois. Il s’agit d’une promotion d’un an, évoluant à 19,99 euros par mois à partir de la seconde année. Notez qu’il faudra également ajouter 10 euros à la commande pour la carte SIM.

Pour en savoir plus👇

Avec ce forfait, vous bénéficierez de 100 Go de données 4G dont 10 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Au-delà de votre enveloppe 4G, le débit sera réduit. Les appels et SMS/MMS sont quant à eux illimités dans toute l’UE et les DOM (vers un numéro français), ce qui est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui vont voyager cet été.

Et si vous restez en France, cette large enveloppe de données vous permettra de rester connecté tout l’été sur votre smartphone, mais aussi sur votre ordinateur. Avec 100 Go, vous pourrez utiliser le mode modem sans vraiment avoir à vous soucier de votre consommation internet.

On rappelle que NRJ Mobile est raccordé aux trois plus grands réseaux français – Orange, Bouygues Télécom et SFR – et propose une très bonne couverture 4G en France Métropolitaine. L’opérateur est attribué automatique en fonction de votre localisation géographique.

Vous pouvez demander gratuitement la portabilité de votre numéro de téléphone. Il faudra dans ce cas fournir quelques informations, dont votre RIO. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO. NRJ mobile s’occupera alors de résilier votre ancien contrat pour récupérer votre numéro.

Notre comparateur de forfait

Afin de découvrir les autres offres disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfait.