Sosh propose un nouveau forfait mobile 40 Go sans prix qui double après un an

Sosh cumule les nouvelles offres sans engagement ces derniers temps et propose encore aujourd'hui un forfait mobile inédit. Celui-ci propose 40 Go de données 4G pour seulement 11,99 euros par mois, même après un an. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Sosh a changé sa formule depuis quelques mois. Via ses séries limitées, il propose dorénavant des forfaits mobile sans prix qui double après un an, comme c’est le cas chez la majorité de ses concurrents. Après 100 Go 16,99 euros par mois et 80 Go à 14,99 euros par mois, l’opérateur sans engagement chapeauté par Orange apporte dès aujourd’hui une nouvelle offre à moindre prix.

En bref

Les infrastructures Orange à petit prix

Avec 40 Go de 4G en France et 8 Go en Europe

Le tout via une offre sans engagement et sans prix qui double

Le forfait mobile 40 Go en série limitée chez Sosh jusqu’au 29 juin 2020 est disponible à seulement 11,99 euros par mois, même après un an. Cette offre est uniquement réservée aux nouveaux clients.

Notez que le forfait mobile Sosh 80 Go est toujours disponible à 14,99 euros par mois si vous souhaitez doubler votre montant de 4G pour seulement 3 euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

Le nouveau forfait mobile Sosh propose les appels, SMS, illimités en France Métropolitaine, avec 40 Go de données 4G à utiliser à l’intérieur de l’Hexagone. C’est une enveloppe suffisante, d’autant plus si vous avez d’ores et déjà le réflexe de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour mieux gérer votre consommation de data.

Depuis et vers l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS illimités, mais comme d’habitude uniquement vers un numéro français. Pour Internet, Sosh octroie une enveloppe dédiée de 8 Go, donc non décomptés de votre consommation totale.

Choisir le forfait Sosh, c’est également l’assurance de profiter d’un débit optimal grâce aux infrastructures Orange, mais par le biais d’une offre sans engagement à petit prix. Il est tout simplement considéré comme le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP.

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne afin de le renseigner lors de l’inscription. Le coût de la nouvelle carte SIM s’élève à 10 euros.

Comparateur des forfaits 4G

