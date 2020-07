Forfait mobile : 3 offres à moins de 5 € pour faire des économies cet été

Vous recherchez un nouveau forfait mobile (vraiment) pas cher pour réaliser quelques économies pendant les vacances ? Aujourd'hui, on vous propose trois offres sans engagements à moins de 5 euros par mois, avec une quantité de 4G allant de 5 à 60 Go.

Les vacances d’été sont là ! Beaucoup d’entre vous en profitent déjà, ou vont en profiter très bientôt. Quoi qu’il en soit, c’est une saison où les dépenses sont plus nombreuses qu’à l’accoutumée, ce pour quoi nous vous proposons aujourd’hui des forfaits mobile à petit prix pour faire des économies.

Si vous ne savez pas quel forfait 4G choisir entre les trois, vous trouverez un plus d’explications en continuant la lecture un peu plus bas.

NRJ Mobile – 40 Go

Le forfait en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à 3,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 19,99 euros. L’offre est disponible jusqu’au 14 juillet 2020.

Il propose le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 40 Go de données 4G. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien si vous n’êtes pas trop gourmand en data, ou si vous avez d’ores et déjà l’habitude de privilégier le réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, uniquement vers un numéro français. Pour Internet, la data est réduite à 3 Go.

Cdiscount Mobile – 60 Go

Le forfait Cdiscount mobile est quant à lui disponible à 4,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 16,99 euros. L’offre est aussi disponible jusqu’au 14 juillet prochain.

On retrouve évidemment les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, mais avec une belle quantité de données 4G, à savoir 60 Go (notez que le débit est réduit au-delà). C’est une enveloppe qui conviendra aux grands consommateurs de data et, surtout, à celles et ceux qui sont généreux en partageant leur connexion avec leurs ami(e)s.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités, mais uniquement vers un numéro français. La data à l’étranger monte jusqu’à 5 Go pour rester en contact avec vos proches lors d’un voyage occasionnel.

Les membres CDAV (Cdiscount à Volonté) peuvent d’ailleurs profiter du même forfait pour 1 euro de moins par mois.

Prixtel – 5 Go, ajustable jusqu’à 50 Go

Pour finir avec Prixtel, son forfait mobile « Le complet » est proposé à partir de 4,99 euros par mois pendant un an pour le premier pallier, puis passe à 9,99 euros. L’offre est disponible encore une fois jusqu’au 14 juillet 2020.

Ce forfait mobile propose évidemment les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, mais il a la particularité d’ajuster le montant de la facture en fonction des données 4G consommées. Vous pouvez alors allez au-dessus des 5 Go accordés en moyennant une contrepartie financière de 5 euros de plus pour moins de 15 Go et 10 euros de plus pour moins de 50 Go.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités avec la même quantité de data qu’en France.

Pour chacune des offres ci-dessus, notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.