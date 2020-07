Bouygues Telecom lance un forfait mobile 100 Go à 13,99 €/mois pour les soldes

Vous recherchez une bonne affaire du côté des forfaits mobile ? Bouygues Telecom vient justement de mettre à jour la liste de ses offres B&You sans engagement pendant les soldes, dont une avec 100 Go de 4G pour seulement 13,99 euros par mois. Rien ne change pour celles avec 100 Mo et 60 Go.

Bouygues Telecom s’active enfin pour les soldes avec de la nouveauté dans le catalogue de ses forfaits mobile B&You sans engagement. Le changement le plus important vient de l’offre 80 Go qui disparaît pour laisser toute la place à celle de 100 Go, laquelle perd en plus 2 euros sur son prix mensuel.

En bref

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Avec une enveloppe 4G allant de 100 Mo à 100 Go

Et surtout : sans prix qui double après un an

Jusqu’au 29 juillet 2020, le forfait B&You 100 Go est disponible à 13,99 euros par mois, même après un an.

On trouve également le forfait 100 Mo à 4,99 euros par mois et le forfait 60 Go à 12,99 euros par mois jusqu’à cette même date.

Pour en savoir plus 👇

Bouygues Telecom propose sans aucun doute le forfait mobile le plus intéressant du moment avec sa nouvelle offre qui inclut 100 Go de données 4G pour moins de 14 euros. Face à RED, Sosh ou Free, il est l’opérateur le moins cher et, surtout, celui avec le meilleur rapport Go/prix à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Cette enveloppe importante de data satisfait tous les usages, en passant du jeu en ligne, au streaming intensif jusqu’au partage de connexion avec votre smartphone/tablette. C’est également une option à fortement considérer si vous passez par une box 4G pour avoir Internet à la maison.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France Métropolitaine ainsi que depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français. À l’étranger d’ailleurs, Bouygues octroie 10 Go de data qui permettront d’aller bien au-delà du simple fait de rester en contact avec vos proches lors d’un voyage.

En ce qui concerne le forfait 100 Mo à 4,99 euros par mois, il inclut les appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France qu’en Europe et dans les DOM. Il propose en revanche une petite quantité de données 4G, à savoir 100 Mo. Ce forfait convient plus particulièrement aux personnes qui utilisent principalement Internet sur leur smartphone en se connectant à un réseau Wi-Fi.

Le forfait 60 Go n’est en revanche pas recommandable avec 40 Go de moins que l’offre 100 Go pour seulement 1 euro de moins sur la facture…

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe, quel que soit le forfait choisi. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement.

