30 Go de 4G à seulement 2,99 €/mois pour ce forfait mobile en série limitée

Cdiscount Mobile revient cet été avec son forfait sans engagement 30 Go à 2,99 par mois. Bonus : l'offre propose 10 Go dédiés si vous partez en vacances en Europe/DOM.

Cet été, les opérateurs téléphoniques rivalisent d’offres de bienvenue pour notre plus grand bonheur et les soldes profitent aussi aux abonnements mobiles. D’ailleurs, Cdiscount Mobile revient justement sur le devant de la scène avec son forfait 30 Go en série limitée et à tout petit prix.

En bref

30 Go en France + 10 Go en Europe/DOM

Un tout petit prix pendant 6 mois

Sans engagement

Le forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 euros par mois est disponible jusqu’au 30 juillet prochain. Le prix est bloqué pendant les six premiers mois, puis passe ensuite à 12,99 par mois. Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Avec le forfait sans engagement Cdiscount Mobile 30 Go, vous bénéficiez comme son nom l’indique de… 30 Go de données mobiles. Cette enveloppe est utilisable en France métropolitaine et suffira pour tous vos déplacements au quotidien. Il faudra toutefois penser à alterner de temps en temps avec un réseau Wi-Fi pour ne pas tomber en rade à la fin du mois.

Particularité de ce forfait : une seconde enveloppe totalement indépendante de la première propose 10 Go de 4G en Europe et dans les DOM. Concrètement, lors d’un voyage en Europe par exemple, l’utilisation de vos données 4G n’affectera pas votre enveloppe de 30 Go. Enfin, les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités (vers un numéro français).

Cdiscount est un opérateur virtuel (MVNO), il profite donc des réseaux d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom qui garantissent globalement une très bonne couverture en France. L’un des trois sera attribué en fonction de votre adresse de domicile. Si vous voulez vérifier par vous-même lequel de ces trois opérateurs propose la meilleure couverture réseau chez vous, on vous explique ici comment faire.

Lors de votre inscription, vous devrez débourser 10 euros supplémentaires afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement.

