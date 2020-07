Moins de 5 euros pour 60 Go de 4G avec ce forfait mobile sans engagement

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher pour faire des économies, même pour une courte période ? L'offre sans engagement en série limitée chez NRJ Mobile permet de payer seulement 4,99 euros par mois pendant 6 mois. Retrouvez toutes les explications ci-dessous.

Les forfaits mobile sont nombreux, mais certains opérateurs essaient de se démarquer par un prix excessivement bas pendant une courte période. C’est justement le cas de NRJ Mobile avec son forfait 60 Go à moins de 5 euros par mois pendant six mois. Le prix est par la suite triplé, mais il faut savoir qu’il s’agit d’une offre sans engagement. Vous pourrez vous désabonner quand vous le voulez !

En bref

Une offre sans engagement

À petit prix les 6 premiers mois

Avec 60 Go en France et 5 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 30 juillet 2020, le forfait 60 Go en série limitée chez NRJ Mobile est proposé à seulement 4,99 euros par mois. Le prix passe ensuite à 14,99 si vous décidez de conserver l’offre à la fin de votre avantage promotionnel.

Pour en savoir plus 👇

Pour commencer, il est important de préciser que NRJ Mobile est un MVNO (opérateur mobile virtuel) relié aux trois plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible autour de chez vous, autrement par rapport à l’adresse du domicile enregistrée à l’inscription.

De ce fait, vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

Le nouveau forfait en série limitée chez NRJ Mobile propose évidemment le combo classique appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. L’enveloppe 4G est de 60 Go, plus que suffisante au quotidien pour dévorer vos contenus en streaming ou faire des parties de jeu en ligne.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais uniquement vers un numéro français. Pour Internet, la data est réduite à 5 petits gigaoctets.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe, quel que soit le forfait choisi. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 80 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 14€ 17€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 10Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Forfait Mobile B&You - 100 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen: 45 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 10Go/mois Série spéciale Free Forfait 4G - 80 Go 3 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 13,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen: 34 Mb/s Débit montant moyen: 7 Mb/s Couverture 4G Population: 93% Couverture 4G Territoire: 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Tous les forfaits mobile

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.