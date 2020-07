Free baisse de 1 euro le prix de son forfait mobile 80 Go en série limitée

L'opérateur Free met une nouvelle fois à jour son forfait mobile en série limitée. Ce dernier propose toujours 80 Go de données 4G, mais pour 12,99 euros par mois au lieu des 13,99 demandés pour la précédente offre. De plus, la data en Europe/DOM passe de 8 à 10 Go.

Depuis quelque temps, Free ne cesse de changer la formule de son forfait mobile en série limitée. L’opérateur propose désormais une offre sans engagement avec plus de data qu’auparavant pour un prix légèrement au-dessus des 10 euros par mois. Bonne nouvelle, celle-ci perd aujourd’hui 1 euro par rapport à la précédente.

Le forfait mobile Série Free 80 Go est disponible jusqu’au 4 août 2020 au prix de 12,99 euros par mois. Ce tarif est conservé pendant un an, puis vous migrerez automatiquement vers l’offre Free 100 Go à 19,99. Si vous n’êtes d’ores et déjà pas intéressés d’aller au-delà, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Avant d’aller plus loin, il faut savoir que Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. L’opérateur possède pas moins de 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles en France, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est alors indispensable de posséder ou d’acquérir un smartphone compatible afin de profiter à 100 % de la 4G chez Free. Dans ce sens, vous retrouverez les meilleures références en fonction de votre budget grâce à notre guide dédié.

Pour revenir au forfait en lui-même, Free propose les appels illimités vers les fixes dans l’Hexagone, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

On retrouve ensuite une quantité confortable de data avec pas moins de 80 Go à utiliser tous les mois. C’est une enveloppe qui répond à la majorité des besoins, que ce soit le streaming, le jeu en ligne ou le partage de connexion. Depuis l’Europe et les DOM, la quantité de données 4G est évidemment réduite, mais elle est tout de même de 10 Go.

Notez d’ailleurs que le débit est réduit au-delà de la totalité de l’enveloppe consommée en France, mais il sera tout à fait possible d’utiliser en illimité les hotspots FreeWifi grâce à vos identifiants Free, en cas de besoin. À l’étranger, le Mo est facturé 0,0054 €.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe, quel que soit le forfait choisi. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

