Forfait mobile : 50 Go sur les réseaux Orange ou SFR à moins de 10 euros

Jusqu'au 11 août, le forfait mobile Giga Série de Prixtel est en promotion. Son prix passe à 9,99 euros par mois pour 50 Go de données mobiles. En cas de besoin, le forfait peut même monter jusqu'à 200 Go.

L’opérateur français Prixtel fait encore baisser le prix de la Giga Série, son dernier forfait mobile ajustable. Son prix est si bas qu’il devient l’un des meilleurs rapports data/prix du moment sur les trois paliers proposés. D’autant que Prixtel vous laisse choisir votre couverture réseau, entre celle proposée par Orange ou SFR.

Forfait mobile 50 Go à 9,99 euros

Avec un ticket d’entrée à 9,99 euros pour 50 Go, la Giga Série de Prixtel est l’un des forfaits les plus attractifs du moment. D’autant qu’il est ajustable, et que votre facture s’adapte à votre consommation selon trois paliers très compétitifs :

entre 0 et 50 Go à 9,99 euros

entre 50 et 100 Go à 14,99 euros

entre 100 et 200 Go à 19,99 euros

Cette quantité importante de données mobiles est accompagnée des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et les DOM. Une enveloppe de 12 Go est également incluse lors de vos voyages en Europe. Le dernier palier à 19,99 euros permet même de profiter des appels et SMS illimités vers les États-Unis.

La promotion sur la Giga Série est valable un an, délai après lequel le forfait mobile reprend son tarif normal. Cette offre n’est valable que jusqu’au 11 août. Enfin, le forfait est sans engagement, ce qui vous permet de changer d’offre à tout moment et sans frais de résiliation.

Forfait mobile à partir de 4,99 euros

Si la Giga Série dispose de trop de données mobiles pour vos besoins, Prixtel propose également un autre forfait mobile ajustable : Le complet. Celui-ci fonctionne de la même manière que la Giga Série, avec trois paliers différents :

entre 0 et 5 Go à 4,99 euros

entre 5 et 15 Go à 9,99 euros

entre 15 et 50 Go à 14,99 euros

Là aussi, le forfait mobile Le complet comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe, avec les trois paliers. En Europe, une enveloppe de 7,5 Go de données est comprise dans le forfait pour les deux derniers paliers. Elle est de 5 Go pour le premier palier.

Le complet est également en promotion pendant un an, et jusqu’au 11 août.

Le choix de la couverture réseau

Un autre avantage de la Giga Série de Prixtel est le choix laissé à l’utilisateur de la couverture réseau entre celle d’Orange ou SFR. En tant que MVNO (Mobile Virtual Network Operator), Prixtel utilise les antennes d’Orange et SFR. Plutôt que d’assigner automatiquement l’une des couvertures réseau, l’opérateur vous laisse le choix lors de la souscription.

Pour guider ce choix, un outil est à la disposition de l’utilisateur lors de la souscription. Il repose sur les données de l’ARCEP, et permet de connaître laquelle des deux couvertures réseau est la plus efficace à une adresse donnée, qui peut être celle de votre domicile ou de votre lieu de travail. En cas de déménagement ou de déplacement prolongé, vous pouvez changer de couverture réseau sur simple demande auprès du service client.