Le forfait mobile 100 Go de B&You est à 13,99 euros par mois à vie

Avec ce forfait mobile B&You à 100 Go, profitez d'une excellente offre à un prix de seulement 13,99 euros mensuels. Un prix qui ne montera pas au bout de quelques mois comme certains opérateurs peuvent le faire.

Bouygues Télécom propose via B&You des forfaits mobile aux prix très intéressants. L’offre du moment concerne le forfait illimité avec 100 Go de data 4G proposé à 13,99 euros. Sans engagement et sans montée de prix au bout d’un an, il est l’un des forfaits les plus alléchants du marché actuellement.

En bref

100 Go de data 4G

10 Go de data 4G en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Le forfait mobile B&You 100 Go est disponible pour 13,99 euros par mois — sans engagement et sans montée de prix au bout d’un an — jusqu’au mercredi 26 août.

Pour en savoir plus 👇

Ce forfait mobile B&You intègre tout d’abord une enveloppe data de 100 Go. Un total assez large pour utiliser sa connexion 4G pour regarder du contenu sur YouTube, Netflix, Disney+ et naviguer sur les réseaux sociaux. Vous pourrez également, si votre Wi-Fi n’est pas aussi efficace, vous servir de votre smartphone comme mini-box en partageant votre connexion 4G à celui-ci.

Mais l’intérêt de base d’un forfait, c’est de pouvoir appeler. Ça tombe bien, les appels, les SMS et les MMS sont disponibles en illimités. De plus, Bouygues ont pensé aux voyageurs en intégrant 10 Go de data utilisables et ces mêmes appels, SMS et MMS toujours en illimité vers et depuis l’Union Européenne et dans les DOM.

En petit bonus, B&You vous offre trois mois d’abonnement à Spotify pour profiter de votre musique partout où vous êtes grâce à la 4G de Bouygues.

Lors du choix de votre forfait, 10 euros vous seront demandés immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pouvez aussi demander de conserver votre numéro gratuitement. Dans ce cas, il faudra vous munir de votre RIO, on vous explique ici comment le récupérer. B&You s’occupera alors de résilier votre ancien contrat.

Notre comparateur de forfait

Afin de découvrir les autres offres mobile disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 4G du moment.