80 Go pour 16 euros à vie avec ce nouveau forfait mobile Sosh

Sosh propose une excellente offre mobile pour tous ceux souhaitant changer de forfait. Profiter des appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data sur le réseau Orange pour 15,99 euros par mois. Le tout sans aucune montée de prix au bout de 6 ou 12 mois.

Jusqu’au 14 septembre prochain, Sosh propose une offre mobile 80 Go à 16 euros par mois. Un forfait sans engagement très intéressant par le fait que son prix n’augmentera pas au bout de quelques mois.

En bref

Appels, SMS, MMS illimités (France + Europe/DOM)

80 Go de data (12 Go en Europe/DOM)

Prix fixe même après 6 ou 12 mois

Le forfait mobile Sosh 80 Go est disponible à 15,99 euros par mois sans engagement. La déclinaison avec 40 Go de data (et 8 Go à l’étranger) est quant à elle à 11,99 euros par mois.

Un prix de 10 euros s’ajoute à la commande pour la carte SIM et les frais d’activation. Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Avec ce forfait Sosh propose une enveloppe internet plus que conséquente avec 80 Go. Une somme assez large pour profiter de la 4G Orange pour aller sur les réseaux sociaux, naviguer sur le web ou faire des choses plus gourmandes en data comme regarder une série sur Netflix ou faire du partage de connexion sur votre ordinateur.

Sosh n’a pas oublié d’intégrer le classique combo des Appels, SMS et MMS illimités que ce soit vers la France, l’Europe ou les DOM.

Pour les voyageurs, Sosh a aussi intégré ses appels et SMS illimités depuis la même liste de pays européens et des DOM et ajoute une enveloppe de 12 Go de données par mois. Comme pour la data en France, le débit n’est que réduit si vous dépassez l’enveloppe, vous n’aurez pas de mauvaise surprise avec les Mo payants par la suite.

Contrairement à pas mal de ses concurrents, l’opérateur a décidé de ne pas faire augmenter le prix de son offre après 6 ou 12 mois, technique assez répandue pour ce genre de forfaits. On est donc assuré de payer 15,99 euros par mois tant que l’on est abonné sans risquer de voir la facture s’envoler.

