Forfait mobile : les nouvelles offres immanquables de Sosh, RED et B&You

À l'approche du Black Friday, les principaux opérateurs sans engagement comme Sosh, RED et B&You dégainent d'ores et déjà leurs meilleures offres. C'est sans aucun doute le bon moment pour changer son forfait mobile !

Si les principaux opérateurs sans engagement de l’Hexagone ne proposaient rien de nouveau depuis quelque temps, la période de novembre avec l’arrivée imminente du Black Friday provoque évidemment quelques réactions de leur part. Que ce soit Sosh, RED ou B&You, vous trouverez forcément le forfait mobile qui vous correspond.

Les offres en un clin d’œil

Retrouvez tous les détails ci-dessous pour en savoir plus sur les différents forfaits mobile précédemment cités.

Les forfaits B&You

Les forfaits mobile B&You avec 80 ou 100 Go de data à utiliser partout en France proposent déjà une enveloppe 4G suffisante pour répondre à la majorité des besoins, comme regarder des vidéos en streaming, faire des parties de jeu vidéo en ligne ou même du partage de connexion.

Ajoutez à cela l’option Internet en illimité le week-end et vous n’aurez plus besoin de surveiller votre consommation mensuelle au quotidien. Il sera même envisageable de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison si votre connexion ADSL n’est pas top.

Dans les deux cas, les deux offres sans engagement de Bouygues Telecom proposent le classique combo des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule différence vient de l’enveloppe 4G attribuée à l’étranger, avec 10 Go pour l’un et 15 Go pour l’autre.

Les offres sont disponibles jusqu’au 18 novembre 2020.

Les forfaits Sosh

Choisir un forfait Sosh, c’est avant tout l’assurance de profiter d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange, mais par le biais d’une offre sans engagement à petit prix. L’opérateur est tout simplement considéré comme le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP.

Le premier forfait en série limitée chez Sosh propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 70 Go de données 4G, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone. Les appels, SMS, MMS sont également illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, avec 10 Go de data.

Le second propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France, avec les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM. En ce qui concerne l’enveloppe de données 4G, elle s’élève à 100 Go à l’intérieur des frontières françaises, ce qui est idéal pour les gourmands du streaming, et 15 Go au-delà.

Les offres sont disponibles jusqu’au 14 décembre 2020 à 9h.

Le forfait RED

Le forfait RED donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

Son enveloppe 4G s’élève aujourd’hui à 100 Go pour le même prix que 80 Go. C’est un montant confortable de data qui pourra répondre à la majorité des usages, notamment le partage de connexion ou l’accès à Internet via une box 4G par exemple. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez compter sur 10 Go de data.

Si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe/DOM, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

L’offre est disponible jusqu’au 23 novembre 2020.

Les informations complémentaires

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, quel que soit le forfait mobile choisi dans cette sélection. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

