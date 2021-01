[…] Les soldes B&You avec un forfait mobile 100 Go + illimité le week-end […]

L'opérateur sans engagement B&You de Bouygues Telecom fait lui aussi les soldes. Son forfait mobile en série limitée avec 100 Go de 4G + illimité le week-end est aujourd'hui disponible à seulement 15,99 euros par mois.

Les soldes ne concernent pas uniquement les produits high-tech. Les forfaits mobile sont eux aussi à l’honneur avec des offres très attractives spécialement mises en place pour l’occasion. Bouygues Telecom y ajoute évidemment son grain de sel avec l’option Internet illimité le week-end intégrée à son forfait B&You 100 Go, qui plus est à prix réduit.

En bref

Appels, SMS et MMS illimités

Avec 100 Go + illimité le week-end

Via une offre sans engagement à prix réduit

Jusqu’au 24 janvier 2021, le forfait mobile B&You 100 Go + Internet illimité le week-end est disponible au tarif avantageux de 15,99 euros par mois et sans prix qui double après un an. On trouve également le forfait 100 Go classique pour 2 euros de moins.

Pour en savoir plus 👇

Ce forfait mobile B&You sans engagement séduira fortement celles et ceux qui sont gourmands en données 4G. Avec 100 Go de data à utiliser partout en France, c’est tout simplement la promesse de pouvoir regarder des séries en streaming, faire des parties de jeu vidéo en ligne ou même du partage de connexion pour sa tablette/ordinateur lors d’un déplacement.

Ajoutez à cela l’option Internet en illimité le week-end et vous n’aurez plus besoin de surveiller votre consommation mensuelle. Vous pourrez alors abuser de Netflix, Disney+, MyCanal et consorts du samedi au dimanche sans limites. Il sera également envisageable de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison si votre connexion ADSL n’est pas top.

Vous serez même tranquille lorsque l’on pourra voyager de nouveau normalement, puisque Bouygues Telecom octroie une enveloppe dédiée de 15 Go depuis l’Europe et les DOM. C’est tout ce qu’il faut pour utiliser son smartphone comme à la maison.

Comme tout forfait mobile qui se respecte, on retrouve enfin le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

