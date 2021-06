Ces forfaits mobiles en promotion sont les champions du rapport data-prix

Jusqu’au 29 juin prochain, Prixtel fait chuter le prix de ses 3 forfaits mobiles. Il y en a pour tous les types d’usage : Le petit propose jusqu’à 40 Go de data à partir de 4,99 euros par mois et Le grand propose jusqu’à 100 Go de data à partir de 9,99 euros. Voici comment profiter de ces offres temporaires.

L’approche des vacances d’été, c’est le bon moment pour se poser la question de sa consommation de data avec son smartphone. Combien consommez-vous de data chaque mois ? Un peu plus de 10 Go par mois, soit la moyenne française en 2021 ? Plus de 50, si vous êtes du genre à passer beaucoup de temps sur Netflix ? Ou beaucoup plus, parce que vous voulez profiter de la 5G au maximum ?

Quel que soit votre profil, Prixtel a le forfait au rapport data-prix le plus bas du marché pour répondre à vos besoins. Et jusqu’au 29 juin prochain, ses trois forfaits sont en promotion.

Le petit propose ainsi de 20 à 40 Go de data en 4G, à partir de 4,99 euros par mois.

Le grand propose une enveloppe allant de 60 à 100 Go de data en 4G, à partir de 9,99 euros par mois.

Le géant, enfin, est le forfait 5G le moins cher du marché et propose de 100 à 200 Go de data en 4G ou 5G à partir de 12,99 euros par mois.

Rappelons que Prixtel est un opérateur mobile virtuel (ou MVNO). Il ne possède pas son propre réseau, mais loue les infrastructures d’autres opérateurs, en l’occurrence Orange et SFR. Vous bénéficiez exactement de la même qualité de réseau, que ce soit en débit ou en disponibilité. Et c’est un véritable avantage pour l’utilisateur, car Prixtel est le seul opérateur français à laisser le choix du réseau à ses clients.

Lors de l’inscription (mais aussi n’importe quand au cours de votre abonnement), vous pouvez ainsi choisir sur quel réseau vous allez recevoir vos appels votre data en 4G/4G+ : Orange ou SFR. Et si vous ne savez pas lequel choisir, Prixtel dispose d’un outil utilisant les données de l’ARCEP, le gendarme des télécoms, pour savoir quelle est la qualité du réseau à un endroit donné.

Le petit : le forfait mobile au rapport qualité-prix costaud

Le petit de Prixtel est de loin le forfait mobile au rapport qualité-prix le plus intéressant de la semaine. Comme tous les forfaits de Prixtel, il se décompose en trois paliers que l’on franchit en consommant une certaine quantité de data. Quand vous souscrivez au Le petit, vous êtes de base sur le palier le plus bas. Voici les tarifs pratiqués sur ce forfait flexible à trois niveaux :

Si vous consommez moins de 20 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 4,99 euros par mois.

Si vous consommez entre 20 et 30 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 7,99 euros par mois.

Enfin si vous consommez entre 30 et 40 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 9,99 euros par mois.

Dans tous les cas, vous ne payerez jamais plus de 9,99 euros par mois avec Le petit. Avec 40 Go de data, vous pourrez regarder deux heures de stream sur Twitch en qualité maximale chaque jour, sans jamais atteindre la limite.

Et quand bien même vos vacances se passent dans l’Union européenne, ce forfait comprend une enveloppe de data en roaming de 10 Go chaque mois.

Le forfait Le petit est en promotion jusqu’au 29 juin prochain et ces tarifs réduits sont valables un an. Passé 12 mois, ils reviennent à leur valeur habituelle, à savoir 9,99 euros pour le premier palier, 12,99 euros pour le second palier et enfin 14,99 euros par mois pour le palier avec 40 Go de data.

Le grand : le forfait mobile pour ceux qui veulent beaucoup de data

Si vous vous sentez un peu à l’étroit avec 40 Go de data, Prixtel propose un forfait mobile plus généreux en data : Le grand. Ici, les paliers s’échelonnent de 60 à 100 Go de data tous les mois, pour des prix allant de 9,99 euros par mois à 14,99 euros par mois. Dans le détail :

Si vous consommez moins de 60 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 9,99 euros par mois.

Si vous consommez entre 60 et 80 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 12,99 euros par mois.

Enfin si vous consommez entre 80 et 100 Go de data en 4G/4G+, vous ne payez que 14,99 euros par mois.

Le grand est également plus généreux en matière de data consommable à l’étranger. Son enveloppe de données en Europe est en effet de 15 Go chaque mois.

Comme Le petit, le forfait mobile Le grand est actuellement en promotion jusqu’à la semaine prochaine. Et ses tarifs réduits sont valables un an avant de revenir à la normale. Il faut ensuite compter 14,99 euros pour le palier 60 Go, 17,99 euros pour le palier 80 Go et enfin 19,99 euros par mois pour le palier 100 Go.

Le géant : le forfait mobile 5G le moins cher du moment

Si vous avez acheté un nouveau smartphone il y a moins d’un an, il y a de bonnes chances pour qu’il soit compatible avec la 5G. Pourquoi ne pas essayer avec le forfait 5G le moins cher du marché. Le géant de Prixtel possède de nombreux avantages par rapport aux autres forfaits 5G français.

Il est tout d’abord sans engagement, ce qui est encore très rare. Il est surtout très bon marché, quelle que soit votre consommation de data. Voici le détail des trois paliers de ce forfait mobile selon votre consommation :

Si vous consommez moins de 100 Go de data en 4G ou 5G, vous ne payez que 12,99 euros par mois.

Si vous consommez entre 100 et 150 Go de data en 4G ou 5G, vous ne payez que 17,99 euros par mois.

Enfin si vous consommez entre 150 et 200 Go de data en 4G, vous ne payez que 22,99 euros par mois.

Que ce soit en 4G ou en 5G, le forfait Le géant est l’un des meilleurs rapports quantité-prix du moment. Les autres opérateurs proposent généralement leurs forfaits mobiles 100 Go à des prix oscillant entre 15 et 20 euros.

Le géant possède également une belle enveloppe de data en roaming pour bénéficier de la 4G en Europe, de l’ordre de 15 Go chaque mois.

Ce forfait mobile est en promotion jusqu’au 29 juin prochain. Passé un an, ce forfait revient à son prix habituel, à savoir 19,99 euros pour le premier palier, 24,99 euros pour le second palier et enfin 29,99 euros pour le dernier palier.

Prixtel s’engage pour l’environnement

Prixtel a une dernière particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et de son activité professionnelle. L’opérateur français estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8 000 arbres depuis le début de son engagement.