Moins de 400 € pour ce TV Philips 55 pouces (139 cm) compatible 4K et HDR

Vous souhaitez passer à la 4K pour un tarif abordable pendant les soldes d'été 2020 ? Cela tombe bien, on vous propose aujourd'hui le téléviseur Philips 55PUS6554 à moins de 400 euros sur Cdiscount.

Le TV Philips 55PUS6554 représente l’entrée de gamme des téléviseurs 4K du constructeur. Il offre une porte d’entrée abordable à l’Ultra Haute Définition tout en proposant une longue diagonale de 139 centimètres. Pour moins de 400 euros, c’est clairement une belle affaire à saisir pendant les soldes !

En bref

TV LCD de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos

Avec toutes les fonctionnalités d’une Smart TV

Au lieu de 455 euros habituellement, le TV Philips 55PUS6554 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

À ce prix, on ne retrouve évidemment pas la qualité « premium » de la gamme The One de Philips, ni même une fonctionnalité Ambilight. Toutefois, ce téléviseur abordable jouit lui aussi du savoir-faire du constructeur et offre un design épuré qui se fond agréablement dans un intérieur avec sa dalle LCD (rétroéclairage LED) de 55 pouces entourées par de fines bordures métalliques.

Ensuite, ce téléviseur à de quoi surprendre pour son prix contenu en étant compatible avec les principales normes d’affichage vidéo, en passant par la 4K, le HDR (dont HDR10) ou encore le Dolby Vision. Pour encore plus d’immersion, il est même compatible Dolby Atmos pour obtenir un son à 360 degrés (si équipement compatible). De plus, il est également propulsé par la technologie Pixel Precise Ultra HD pour des mouvements encore plus fluides à l’écran.

Le TV Philips propose évidemment toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Vous pourrez alors accéder à de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov ou encore Disney Plus. En ce qui concerne la connectique, elle se compose de 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port optique, 1 port Ethernet et une prise casque.

