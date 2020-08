Ce téléviseur LG NanoCell, compatible HDMI 2.1 et Dolby Vision, coûte moins de 860 euros

Concurrente du QLED, la technologie NanoCell de LG est l'option qualité/prix de la marque. Sa référence 55NANO916 bénéficie d'ailleurs d'une belle réduction puisqu'elle est affichée à 859 euros grâce à un code promo via Acheter sur Google.

Si LG règne en maître sur l’OLED, la marque coréenne pense tout de même au rapport qualité-prix avec sa technologie NanoCell, très similaire à celle du QLED de Samsung. Et quand des promotions supplémentaires s’appliquent sur ces écrans, l’affaire devient encore plus intéressante. Par exemple, le TV 55NANO916, autrefois disponible à plus de 1200 euros, chute aujourd’hui sous les 860 euros.

En bref

Compatible 4K, HDR 10, Dolby Vision/Dolby Atmos

Compatible HDMI 2.1, idéal pour les consoles next-gen

Interface WebOS

Habituellement affiché à 1229 euros, puis à 899 euros, le TV LG NanoCell 55NANO916 est disponible à 859 euros via Acheter sur Google (vendeur Boulanger) grâce au code promo PROMOAOUT, valable jusqu’au 31 août.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Avec ses bordures ultra-fines qui se font rapidement oublier, LG a misé sur un design quasi borderless pour ne pas parasiter l’image transmise par l’écran. Son support en arc de cercle est plus massif, de même que l’arrière, mais cela ne gâche pas la vue de face pour autant.

Comme dit précédemment, ce TV embarque la technologie Nanocell, semblable au QLED cher à Samsung. En réalité, il s’agit d’un filtre Nanocell, basé sur des boîtes quantiques, appliqué sur une dalle LCD. Résultat : les couleurs sont plus riches et vives, bien que cette qualité reste évidemment inférieure à l’OLED.

On appréciera tout de même la définition 4K HDR qui assurera une très bonne qualité d’image. Le 55NANO916 est aussi compatible avec les autres principales normes d’affichage vidéo que sont le Dolby Vision et le HDR10 (mais pas HDR10+), le tout complété par un balayage de 100 Hz amplement satisfaisant. L’image sera traitée par le processeur Alpha 7 de troisième génération. Côté son, on retrouve une émulation Dolby Atmos qui offre un son globalement clair, vaste et immersif.

Qui dit LG, dit système d’exploitation WebOS : cette interface fluide vous donnera accès à une foule d’applications comme les immanquables Netflix, Amazon Prime Video, Deezer ou encore Spotify. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant, Alexa et AirPlay2 d’Apple, qui permet de diffuser des contenus depuis un iPad ou un iPhone, pour compléter le tableau. Bon point aussi pour la télécommande Magic Remote que l’on peut orienter vers le téléviseur pour bouger le curseur en un mouvement.

Et pour ne rien gâcher, sachez que ce TV LG embarque deux ports HDMI 2.1 qui assureront une compatibilité parfaite avec les consoles next-gen que sont les prochaines PS5 et Xbox Series X. Ils géreront également en théorie l’affichage 4K à 120 FPS et devraient autoriser le VRR, soit un taux de rafraîchissement variable pour combattre le tearing. Parmi les autres ports disponibles sur ce TV, comptez sur une sortie optique, 4 ports HDMI 2.0, une prise casque, 3 ports USB, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet.

