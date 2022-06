Chaleur et canicule : nos conseils pour éviter la surchauffe de votre smartphone

Les premières canicules d'été arrivent et avec elles, la température augmente. La chaleur peut être un excellent allié ou un grand ennemi, selon les personnes, bien qu'en matière de smartphone, plus elle est éloignée de notre smartphone, mieux c'est.

Le soleil s’est installé pour quelques jours, pour une période de canicule où la température avoisinera les 40 degrés. Pour les individus, les conseils sont simples : pensez à vous hydrater régulièrement, restez à l’ombre et éviter les activités physiques. Mais, pour les smartphones, il vaut mieux également prendre quelques sages précautions afin d’éviter la surchauffe…

Vous avez peut-être croisé ce mobinaute qui, de bon matin, dans un bus bouillant, a vu son smartphone rebooter : ce n’était pas un bug mais bien un problème de chaleur que son téléphone n’a pas pu gérer. Et, pour éviter ce genre de désagréments, qui vont du blocage de sécurité jusqu’à l’endommagement des composants internes sur le long terme, il vaut mieux jouer la carte de la prudence et limiter les causes de chauffe.

Limiter les applications gourmandes

Snapdragon, Exynos ou Apple, il faut pas se leurrer, tous les processeurs chauffent et peuvent causer quelques désagréments en été. En effet, certains usages, tels que les jeux, l’activation permanente du GPS ou encore l’enregistrement de vidéos en 4K ont tendance à accroître la chauffe des téléphones.

Il est aussi de bon ton de fermer les applications qui tournent en arrière-plan et qui consomment de l’énergie, à l’image des applications de géolocalisation (Google Maps, Waze, etc.) ou les réseaux sociaux (Facebook notamment) qui travaillent en arrière-plan, consomment de l’énergie et émettent donc de la chaleur. Notez également qu’il vaut mieux éviter de pousser la luminosité de votre écran au maximum, le rétro-éclairage apportant sa petite contribution à la chauffe globale des smartphones.

Attention en voiture

Dans la voiture, où le smartphone risque de vivre ses heures les plus difficiles, il va sans dire qu’il n’est pas conseillé de le poser sur le tableau de bord, derrière un pare-brise qui décuplerait la chaleur. Il vaut mieux en outre, si vous l’utilisez en tant que GPS, évitez de le laisser branché en même temps : charger un téléphone le fait naturellement chauffer, surtout en cas de charge rapide, et il n’est pas prudent de cumuler les causes de chauffe. Si vous devez charger le smartphone pendant l’utilisation du GPS, préférez une charge lente à 1 ampère.

De l’ombre

Hors de la voiture, essayez de ne pas conserver votre téléphone dans votre poche de pantalon, mais plutôt dans un sac, où il sera mieux aéré. Si vous avez la chance de passer les heures les plus chaudes de la journée à lézarder sur le sable, pensez à prendre avec vous une pochette isotherme dans laquelle vous placerez votre téléphone, afin qu’il ne cuise pas à petit feu pendant que vous soignez votre bronzage. Si vous n’êtes pas équipé, réservez un petit coin d’ombre pour votre téléphone. De même, il est préférable d’en ôter la coque de protection — surtout si elle est en plastique — afin d’améliorer la dissipation thermique.

Lorsque vous prenez quelques photos durant vos vacances, jouez à quelques jeux d’un jeu exigeant comme Diablo Immortal ou utilisons simplement le téléphone pendant plusieurs heures, s’il a un étui, il deviendra plus chaud que sans. Il est donc conseillé de retirer cela, du moins lorsque vous allez avoir un usage intensif.

Avec les charges rapides, le téléphone va grandement chauffer. Ce n’est pas une mauvaise idée de laisser votre mobile au frais durant sa charge, sur le sol par exemple. C’est une astuce qui peut faire sourire, mais nous pouvons vous assurer que la température restera bien inférieure… évitez de ce fait de le laisser sur le lit ou toute autre surface avec une température plus élevée.

Quels sont les risques liés à la surchauffe ?

La chauffe n’est pas le meilleur ami des composants électroniques. Certes, ils sont conçus pour atteindre des températures extrêmement élevées, on parle de plus de 100°C pour certains composants, mais ce n’est pas forcément une bonne idée sur le long terme. D’autant qu’au sein d’un smartphone, on trouve de nombreux composants, tous aussi différents les uns que les autres avec chacun leur spécificité. Il faut en conséquence éviter de faire chauffer l’ensemble. Dans un smartphone, les deux éléments qui chauffent le plus sont la batterie en charge et le SoC, qui regroupent notamment le processeur et la puce graphique.

Comme nous le rappelions dans notre dossier dédié aux batteries, les cellules de celles-ci apprécient peu la chaleur et les batteries perdent ainsi davantage de leur capacité lorsqu’elles font face à des températures élevées. Pour conserver la bonne autonomie de votre smartphone, il vaut donc mieux garder au frais sa batterie.

Si votre mobile est déjà trop chaud, la meilleure solution est de l’éteindre et d’éviter toute source de chaleur à proximité. En s’éteignant, le téléphone réduira progressivement sa température. N’essayez pas de le mettre au réfrigérateur ou de tenter des solutions qui abaissent brusquement la température, car un changement soudain de la température des composants peut l’endommager.

Bref, la solution pour la température du mobile est de prévenir plutôt que de guérir. Bien qu’il soit tout à fait normal qu’un smartphone devienne plus chaud en été, suivre certains de ces conseils peut être une bonne mesure préventive pour éviter les températures excessives.

