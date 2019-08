Disney a annoncé un abonnement unique comprenant les offres de Disney+, ESPN+ et Hulu. Un pack très alléchant à un prix plus que raisonnable pour les américains.

Pour concurrencer Netflix et Amazon Prime Video, Disney+ arrive avec un catalogue conséquent de programmes. Œuvres Disney, Pixar, Marvel, Star Wars… On retrouve même au catalogue du service californien des programmes issus de National Geographic et de la Fox. Et on apprend aujourd’hui que certains abonnements permettront également de profiter de bien plus de contenus.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, Bob Iger, CEO de la Walt Disney Company, a annoncé un nouveau forfait à 12,99 dollars, prévu pour le 12 novembre. Celui-ci, en plus de proposer l’accès au catalogue de Disney+ permet d’accéder aux services ESPN+ et Hulu, deux autres filiales de la Walt Disney Company.

Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux services très américano-centrés, le premier est un service de vidéos à la demande dédié aux programmes sportifs (Baseball, hockey, golf, boxe…), tandis que le second est un autre service de SVoD, concurrent de Netflix ou Amazon Prime Video. L’abonnement en question intègre cependant des publicités sur les programmes Hulu.

Une offre agressive

À 12,99 dollars, Disney propose donc là un abonnement complet proposant une très grande quantité de contenus très variés. À titre de comparaison, aux États-Unis, l’abonnement Standard de Netflix (2 écrans en HD) coûte 13 dollars par mois.

À une époque où les utilisateurs commencent à se demander s’ils ne vont pas devoir commencer à restreindre le nombre d’abonnements mensuels auxquels ils souscrivent, proposer une seule et même offre avec des contenus aussi variés peut être le meilleur moyen pour Disney de s’insérer dans un maximum de foyers et venir concurrencer — voire remplacer — Netflix.